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Feđa Dudić se vratio u Radnički!

Feđa Dudić se vratio u Radnički!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Dudić je nakon 10 mjeseci ponovo na mjestu uspjeha.

Feđa Dudić se vratio u Radnički Izvor: FK Radnički 1923

Feđa Dudić ponovo je stigao u Kragujevac!

Deset mjeseci nakon rastanka sa klbom sa stadiona Čika Dača, rođeni Sarajlija ponovo je u Šumadiji, gdje ga je dočekao klupski direktor Igor Konatar. Dudić je sa klubom potpisao dvogodišnji ugovor, a prozivku i prvi trening obaviće 15. juna sa početkom u 18.00 časova.

Tokom prvog mandata, Dudić je komandovao ekipom na 78 utakmica, nastupivši sa ekipom dva puta na evropskoj sceni. U ljeto 2024. godine, u drugom kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu, uspješniji je bio Mornar iz Bara, dok je godinu dana kasnije, u istoj fazi, nepremostiva prepreka bio KI Klaksvik, predstavnik Farskih Ostrva.

Od početka oktobra 2023. do kraja jula 2025. godine, Dudić je upisao 38 pobjeda, 14 remija i 26 poraza. 

U karijeri je do sada osvojio jedan trofej, prije četiri godine kada je igrače Veleža odveo do kraja u Kupu BiH. Trenersku karijeru počeo je u GOŠK-u iz Gabele, nakon čega je, osim Veleža i Radničkog, radio u Sarajevu i Mariboru.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

Feđa Dudić fudbal treneri FK Radnički 1923 Kragujevac

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