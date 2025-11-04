Feđa Dudić napisao je potresno pismo svom kolegi i prijatelju Mladenu Žižoviću koji je nažalost preminuo na utakmici Mladosti iz Lučana i Radničkog iz Kragujevca.

Izvor: Facebook/Feđa Dudić

Trener Radničkog 1923 Mladen Žižović preminuo je u ponedjeljak u Lučanima nakon što mu je pozlilo na utakmici protiv Mladosti. Srušio se usred utakmice, na atletskoj stazi, a iako je prevezen odatle sanitetom u bolnicu - do kraja poluvremena stigla je užasna vijest da je Žižović preminuo zbog čega je (tek tada) meč prekinut.

Od ovakvog šoka igrači, treneri, prijatelji - teško se oporavljaju. Tako je i trener Feđa Dudić, koji je ranije vodio Radnički 1923, a godinama zna Žižovića, emotivno reagovao i posle na društvenim mrežama napisao mu svojevrsno pismo.

"E moj brate, ne znam šta da napišem u ovim trenucima... Teško mi je, kao da sam izgubio nekoga svog rođenog. Nedostajaće mi naši razgovori, kad se čujemo pa kažeš: "Šta ima, bruda?", a onda nastavimo o fudbalu, fudbalu i opet fudbalu. Bili smo rivali na terenu, ali samo tih 90 minuta. Poslije utakmice, opet bi bilo kao da nikada nismo igrali jedan protiv drugog. Vodio si Zrinjski, ja Velež - bilo je nezamislivo da se slikamo zajedno, sedimo zajedno i da se toliko poštujemo. Mislim da se tako nešto više nikada neće desiti".

"U vrijeme korone pozvao sam te u Mostar na iftar - došao si, ispoštovao me, i da je tada neko vidio dva trenera ljutih rivala kako sjede zajedno u istoj sobi, niko nam ne bi vjerovao. Ali to smo bili MI. Sudbina je htjela da baš Slavku pričam o tebi, kad me pitao o trenerima u BiH. I eto, na moju riječ - jer mi vjeruje - odlučio se za tebe. Znao sam da možeš da nastaviš u Kragujevcu tamo gdje sam ja stao. Ali eto, dragi Bog je odlučio drugačije."

Vidi opis Feđa Dudić napisao potresno pismo Žižoviću: "Umjesto čestitke, ja ovo moram da pišem..." Trenutak kad su igrači saznali za smrt Mladena Žižovića Trenutak kad su igrači saznali za smrt Mladena Žižovića Trenutak kad su igrači saznali za smrt Mladena Žižovića Trenutak kad su igrači saznali za smrt Mladena Žižovića Trenutak kad su igrači saznali za smrt Mladena Žižovića Trenutak kad su igrači saznali za smrt Mladena Žižovića Trenutak kad su igrači saznali za smrt Mladena Žižovića Trenutak kad su igrači saznali za smrt Mladena Žižovića Trenutak kad su igrači saznali za smrt Mladena Žižovića Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Arenasport Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Arenasport Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Arenasport Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Arenasport Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Arenasport Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Arenasport Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Arenasport Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Arenasport Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Arenasport Br. slika: 9 9 / 9 AD

"Sinoć, kad smo posljednji put pričali, rekao sam ti: "Biće sve dobro", i planirao da te zovem poslije utakmice da čestitam. A sad, umjesto čestitke, pišem ovo...".

"Težak je ovaj naš trenerski posao. Dok god budem radio, nosiću te u srcu i mislima. Trenerski posao je hljeb sa sedam kora, a ljudi tako lako sebi daju za pravo da svake sedmice, poslije nekog lošijeg rezultata, vrijeđaju i omalovažavaju, a ne znaju koliko to sve teško podnosimo i koliko toga u sebi skupljamo."

"Nedostajaće mi naši razgovori i razmjena mišljenja, ali pamtiću sve naše priče i sjećati se tebe i tvojih savjeta. Ti odmori od svega, na boljem mjestu, jer ovaj je svijet ionako surov", stoji u pismu Feđe Dudića.

Vidi opis Feđa Dudić napisao potresno pismo Žižoviću: "Umjesto čestitke, ja ovo moram da pišem..." Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Sports Press Photo / ddp USA / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Igor Kupljenik / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Igor Kupljenik/SPP / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo. / Alamy / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Sports Press Photo / ddp USA / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Sports Press Photo, SPP Sport Press Photo. / Alamy / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Igor Kupljenik / SPP / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Žižović je trenersku karijeru započeo 2017. godine kada je preuzeo Radnik iz Bijeljine, da bi potom vodio Zrinjski iz Mostara. Bio je trener Slobode iz Tuzle, Al Kukuda, Škupija, da bi uslijedio angažman u Borcu iz Banjaluke sa kojim je ostvario veliki uspjeh u Evropi.

Uspio je da sa Banjalučanima dođe do osmine finala Lige konferencija gdje su elimisani od Rapid iz Beča. Radnički je preuzeo prije desetak dana.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!