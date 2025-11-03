logo
"Ovo je ogroman gubitak za čitavu fudbalsku zajednicu": FSS poslao posljednji pozdrav Žižoviću

"Ovo je ogroman gubitak za čitavu fudbalsku zajednicu": FSS poslao posljednji pozdrav Žižoviću

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
0

Fudbalski savez Srbije se oprostio od trenera Mladena Žižovića.

Fudbalski savez Srbije o smrti Mladena Žižovića Izvor: Promo/FK Borac Banjaluka

Fudbalski savez Srbije oglasio se nakon smrti Mladena Žižovića. Treneru Radničkog iz Niša pozlilo je tokom meča Superlige u Lučanima, a i nakon brze intervencije lekara konstatovana je smrt stratega iz Rogatice. 

"Fudbalski savez Srbije sa dubokom tugom i nevjericom primio je vijest o iznenadnoj smrti trenera FK Radnički 1923, Mladena Žižovića, koji je preminuo u 45. godini tokom utakmice Mozzart Bet Super lige Srbije između Mladosti i Radničkog 1923 u Lučanima.

Njegov prerani odlazak predstavlja ogroman gubitak za čitavu fudbalsku zajednicu. Fudbalski savez Srbije izražava najdublje saučešće porodici Žižović, članovima FK Radnički 1923, kao i svim prijateljima i poštovaocima njegovog lika i djela. Počivaj u miru, Mladene. Tvoja ljubav prema fudbalu i trag koji si ostavio ostaće zauvijek među nama", stoji u objavi FSS. 

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Tagovi

Mladen Žižović FSS treneri

