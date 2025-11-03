"Ovo je ogroman gubitak za čitavu fudbalsku zajednicu": FSS poslao posljednji pozdrav Žižoviću

Fudbalski savez Srbije se oprostio od trenera Mladena Žižovića.

Izvor: Promo/FK Borac Banjaluka

Fudbalski savez Srbije oglasio se nakon smrti Mladena Žižovića. Treneru Radničkog iz Niša pozlilo je tokom meča Superlige u Lučanima, a i nakon brze intervencije lekara konstatovana je smrt stratega iz Rogatice.

"Fudbalski savez Srbije sa dubokom tugom i nevjericom primio je vijest o iznenadnoj smrti trenera FK Radnički 1923, Mladena Žižovića, koji je preminuo u 45. godini tokom utakmice Mozzart Bet Super lige Srbije između Mladosti i Radničkog 1923 u Lučanima.

Njegov prerani odlazak predstavlja ogroman gubitak za čitavu fudbalsku zajednicu. Fudbalski savez Srbije izražava najdublje saučešće porodici Žižović, članovima FK Radnički 1923, kao i svim prijateljima i poštovaocima njegovog lika i djela. Počivaj u miru, Mladene. Tvoja ljubav prema fudbalu i trag koji si ostavio ostaće zauvijek među nama", stoji u objavi FSS.

