FK Borac se oprostio od Mladena Žižovića: "Pamtićemo da smo zajedno ispisali priče za vječnost!"

Banjalučki klub se emotivnom objavom oprostio od Mladena Žižovića, koji je preminuo danas u 45. godini.

Prošlosezonski trener Borca se samo srušio na teren, hitna pomoć je odmah reagovala, ali je Žižović preminuo na putu do bolnice.

Od Žižovića se emotivnom objavom među prvima oprostio FK Borac, sa kojim je u prošloj sezoni trener rođen 1980. godine u Rogatici ostvario najveći uspjeh izborivši osminu finala Konferencijske lige.

"Šefe,

Žiža naš,

Ne možemo da povjerujemo da si nas napustio.

Trese nas tuga zbog užasne vijesti koja nam je stigla u Platoovu 6 i odbijamo da priznamo da više nećemo vidjeti tvoj osmijeh, da te više nećemo čuti kako zbijaš šale na svoj i tuđi račun, da te više nećemo slušati kako pričaš o fudbalu kojem si dao život.

FK Borac istakao je da će sutra u 12.00 časova u Trofejnoj sali biti otvorena knjiga žalosti te da će datum komemoracije i sahrane biti naknadno određeni.

Napustio si nas u svojoj 44. godini, a nama ostaje da pamtimo svaki trenutak koji si proveo na Gradskom stadionu. Prvo kao igrač, a onda i kao trener koji je ostvario najveći evropski uspjeh u našoj istoriji.

Pamtićemo da si Borcu i Banjaluci dao najbolje od sebe i da smo zajedno ispisali priče za vječnost.

Teško je priznati da te više nema. Život je surov i prerano uzima najbolje među nama.

Nama ostaje da živiš kroz nas i da prenosimo priču o Mladenu Žižoviću, čovjeku, suprugu, ocu, bratu, sinu, treneru i fudbaleru.

Mladene, neka ti je vječna slava,

Banjaluka i Borac vječno će da te pamte!"

