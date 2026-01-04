logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Otišao od Karija Pešića usred sezone i nije se ni vratio: NBA as ekspresno napustio Bajern

Otišao od Karija Pešića usred sezone i nije se ni vratio: NBA as ekspresno napustio Bajern

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Američki košarkaš Spenser Dinvidi otišao iz Bajerna.

Spenser Dinvidi napustio Bajern Izvor: MN Press / Franziska Gora / imago sportfotodienst / Profimedia

Dugogodišnji NBA as Spenser Dinvidi (32) napustio je Bajern nepovratno. Dinvidi je hitno otišao u Sjedinjene Države 27. decembra i nedjelju kasnije saopšteno je da je rastanak zvaničan.

"Spenser Dinvidi se neće vratiti u Bajern, iz ličnih razloga njegov ugovor je sporazumno raskinut", saopštio je njemački klub, koji ima veoma lošu sezonu u Evroligi i trenutno je na 18. mjestu, sa učinkom 6-10.

Doskorašnji srpski selektor Svetislav Pešić vratio se u bavarski klub krajem godine, počeo da stabilizuje igru ekipe i vodio je do pobjede protiv Makabija, ali u nastavak sezone će ipak bez Spensera Dinvidija.

Amerikanac je ove jeseni za mnoge iznenadno potpisao za Bajern nakon 11 godina duge NBA karijere, provedene u Detroitu, Bruklinu, Vašingtonu, Dalasu, pa ponovo Bruklinu, Dalasu i Lejkersima. Iskusni bek nosio je dres Bajerna u 11 evroligaških utakmica i prosječno postizao po 11,7 poena, uz 2,9 asistencija.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Bajern košarka Evroliga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC