Otišao od Karija Pešića usred sezone i nije se ni vratio: NBA as ekspresno napustio Bajern

Američki košarkaš Spenser Dinvidi otišao iz Bajerna.

Izvor: MN Press / Franziska Gora / imago sportfotodienst / Profimedia

Dugogodišnji NBA as Spenser Dinvidi (32) napustio je Bajern nepovratno. Dinvidi je hitno otišao u Sjedinjene Države 27. decembra i nedjelju kasnije saopšteno je da je rastanak zvaničan.

"Spenser Dinvidi se neće vratiti u Bajern, iz ličnih razloga njegov ugovor je sporazumno raskinut", saopštio je njemački klub, koji ima veoma lošu sezonu u Evroligi i trenutno je na 18. mjestu, sa učinkom 6-10.

Doskorašnji srpski selektor Svetislav Pešić vratio se u bavarski klub krajem godine, počeo da stabilizuje igru ekipe i vodio je do pobjede protiv Makabija, ali u nastavak sezone će ipak bez Spensera Dinvidija.

Amerikanac je ove jeseni za mnoge iznenadno potpisao za Bajern nakon 11 godina duge NBA karijere, provedene u Detroitu, Bruklinu, Vašingtonu, Dalasu, pa ponovo Bruklinu, Dalasu i Lejkersima. Iskusni bek nosio je dres Bajerna u 11 evroligaških utakmica i prosječno postizao po 11,7 poena, uz 2,9 asistencija.

