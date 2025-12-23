Svetislav Pešić spriječio bruku Bajerna u Evroligi: Hapoel bez Vase Micića slavio u Minhenu

U prvom meču po povratku na klupu Bajerna Svetislav Pešić je doživio poraz od Hapoel Tel Aviva u Minhenu. Na kraju je uspio da spriječi baš ubjedljiv poraz.

Svetislav Pešić vratio se u Bajern i doživio poraz na novom debiju u njemačkom klubu. U Minhenu je Hapoel Tel Aviv odnio pobedu u Evroligi - 82:72. Na kraju je razlika bila manja nego što je mogla da bude...

Na početku poslednjeg kvartala gostujući tim imao je čak 25 poena prednosti (71:46) i u tim momentima je srpski stručnjak tražio tajm-aut. Zahtijevao je od svojih igrača da pokažu karakter. Isto je bilo i kada je na 2:45 prije kraja prednost rivala bila na "+19" (81:62). Tražio je Pešić od igrača da ne dozvole ubjedljiv poraz i u tome je uspio.

U posljednja dva minuta je Bajern uspio koliko-toliko da ublaži poraz, a to je iznerviralo Dimitrisa Itudisa koji je tražio minut odmora na 49 sekundi prije kraja nezadovoljan razvojem situacije.

Zašto Micić nije igrao?

Vasilije Micić na ovoj utakmici nije igrao zbog problema sa ramenom. Hapel je potvrdio da ga čeka nedjelja dana pauze, mada izraelski mediji tvrde da će pauza biti duža.

Kada je u pitanju lista strijelaca u Hapoelu su se istakli Elajdža Brajant (18, 7sk) i Den Oturu (16, 7sk), dok su kod domaćina najbolji bili Andreas Obst (18) i Dejvid Mekormak (12).

