logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Svetislav Pešić spriječio bruku Bajerna u Evroligi: Hapoel bez Vase Micića slavio u Minhenu

Svetislav Pešić spriječio bruku Bajerna u Evroligi: Hapoel bez Vase Micića slavio u Minhenu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

U prvom meču po povratku na klupu Bajerna Svetislav Pešić je doživio poraz od Hapoel Tel Aviva u Minhenu. Na kraju je uspio da spriječi baš ubjedljiv poraz.

svetislav pesic sa bajernom izgubio od hapoela Izvor: Frank Hoermann/SVEN SIMON / imago sportfotodienst / Profimedia

Svetislav Pešić vratio se u Bajern i doživio poraz na novom debiju u njemačkom klubu. U Minhenu je Hapoel Tel Aviv odnio pobedu u Evroligi - 82:72. Na kraju je razlika bila manja nego što je mogla da bude...

Na početku poslednjeg kvartala gostujući tim imao je čak 25 poena prednosti (71:46) i u tim momentima je srpski stručnjak tražio tajm-aut. Zahtijevao je od svojih igrača da pokažu karakter. Isto je bilo i kada je na 2:45 prije kraja prednost rivala bila na "+19" (81:62). Tražio je Pešić od igrača da ne dozvole ubjedljiv poraz i u tome je uspio.

U posljednja dva minuta je Bajern uspio koliko-toliko da ublaži poraz, a to je iznerviralo Dimitrisa Itudisa koji je tražio minut odmora na 49 sekundi prije kraja nezadovoljan razvojem situacije.

Zašto Micić nije igrao?

Vasilije Micić na ovoj utakmici nije igrao zbog problema sa ramenom. Hapel je potvrdio da ga čeka nedjelja dana pauze, mada izraelski mediji tvrde da će pauza biti duža.

Kada je u pitanju lista strijelaca u Hapoelu su se istakli Elajdža Brajant (18, 7sk) i Den Oturu (16, 7sk), dok su kod domaćina najbolji bili Andreas Obst (18) i Dejvid Mekormak (12).

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:07
Svetislav Pešić napustio hotel
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Svetislav Pešić KK Bajern Evroliga Hapoel Tel Aviv

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC