Bomba u Evroligi: Svetislav Pešić ima novi klub, u martu stiže u Beograd

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Neočekivane vijesti iz Njemačke, Pešić započinje drugi mandat u Bajernu.

Svetislav Pešić novi trener Bajerna Izvor: MN PRESS

Bivši selektor košarkaške reprezentacije Srbije i trener mnogih evropskih klubova Svetislav Pešić zvanično je preuzeo Bajern iz Minhena. Ovo će biti njegov drugi mandat na klupi Bavaraca, pošto je isti klub vodio u periodu od 2012. do 2016. godine, a zamijeniće Kanađanina Gordona Herberta.

Njegov sin Marko Pešić je nedavno napustio funkciju generalnog menadžera, stoga je ovo iznenađujuća vijest u svijetu košarke. Donekle je Pešić nakon odlaska sa mjesta selektora nagovestio da još uvijek nije vrijeme za penziju, ali malo ko je očekivao da pronađe novi angažman u Evroligi.

Pešić će pred srpsku publiku izaći u martu kada Bajern gostuje Crvenoj zvezdi, dok će za okršaj sa Partizanom morati da sačeka do naredne sezone.

Pešić je osim reprezentacije i Bajerna sa klupe predvodio Barselonu, Crvenu zvezdu, Valensiju, Virtus, Đeronu i mnoge evropske klubove.

