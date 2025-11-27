Svetislav Pešić došao da preda reprezentaciju Srbije nasljedniku: Dobio ovacije kada su ga vidjeli u "Pioniru"

Doskorašnji selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić pojavio se u prvom redu tribina na debiju svog nasljednika Dušana Alimpijevića.

Izvor: MN PRESS

Srbija je započela kvalifikacije za Mundobasket duelom sa Švajcarskom, a na tom meču smo vidjeli Svetislava Pešića. Iskusni stručnjak koji je poslije Eurobasketa otišao sa mesta selektora "orlova" došao je da preda palicu i podrži svog nasljednika.

Dušanu Alimpijeviću je ovo selektorski debi, a Svetislav Pešić taj meč gleda iz prvog reda tribina u društvu Marina Sedlačeka i Zorana Radovića. Kada je publika primijetila nekadašnjeg selektora Srbije koji je osvajao medalje u dvije ere sa nacionalnim timom pozdravila ga je burnim aplauzom.

Ipak u prvom poluvremenu nije dobro igrala srpska reprezentacija, gubili su "orlovi" dvocifreno od kraja prve četvrtine, a Švajcarci su pogađali mnogo šuteva za tri poena.

