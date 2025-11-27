logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Svetislav Pešić došao da preda reprezentaciju Srbije nasljedniku: Dobio ovacije kada su ga vidjeli u "Pioniru"

Svetislav Pešić došao da preda reprezentaciju Srbije nasljedniku: Dobio ovacije kada su ga vidjeli u "Pioniru"

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Doskorašnji selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić pojavio se u prvom redu tribina na debiju svog nasljednika Dušana Alimpijevića.

Svetislav Pešić na debiju Dušana Alimpijevića Izvor: MN PRESS

Srbija je započela kvalifikacije za Mundobasket duelom sa Švajcarskom, a na tom meču smo vidjeli Svetislava Pešića. Iskusni stručnjak koji je poslije Eurobasketa otišao sa mesta selektora "orlova" došao je da preda palicu i podrži svog nasljednika.

Dušanu Alimpijeviću je ovo selektorski debi, a Svetislav Pešić taj meč gleda iz prvog reda tribina u društvu Marina Sedlačeka i Zorana Radovića. Kada je publika primijetila nekadašnjeg selektora Srbije koji je osvajao medalje u dvije ere sa nacionalnim timom pozdravila ga je burnim aplauzom. 

Ipak u prvom poluvremenu nije dobro igrala srpska reprezentacija, gubili su "orlovi" dvocifreno od kraja prve četvrtine, a Švajcarci su pogađali mnogo šuteva za tri poena. 

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Pročitajte i ovo:

Tagovi

orlovi Srbija Svetislav Pešić Mundobasket 2027

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC