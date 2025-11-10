logo
Barselona uručila otkaz treneru, jedan od kandidata je i Svetislav Pešić

Barselona uručila otkaz treneru, jedan od kandidata je i Svetislav Pešić

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Barselona je otpustila trenera i sada traži brzu i adekvatnu zamjenu na čelu tima.

barselona zeli svetislava pesica Izvor: Pedja Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Tim Barselone otpustio je Đoana Penjeroju (56) nakon što je vezao tri poraza u nizu. Sada španski mediji spekulišu ko bi mogao da naslijedi glavnog stratega ovog velikana, a kao prvo ime pominje se dolazak Ćavija Paskvala, ali tamošnji mediji ne otpisuju i povratak Svetislava Pešića.

Barselona od početka sezone ne igra sjajno i mada je tijesna pobjeda nad Partizanom u Beogradskoj areni djelovala kao dobar put španske ekipe, na kraju se ispostavilo da je tim sve dublje tonuo u probleme. Uslijedio je meč protiv Mursije (81:78), potom El Klasiko (101:92), dok je susret sa Đironom bio taj koji je "potpisao" otkaz Penjeroji.

Barselona je poražena 96:78, pa je tako Barsa zauzela 11. mjesto u ACB ligi, sa skorom od svega dvije pobjede i četiri poraza. U Evroligi španski velikan nešto bolje stoji i zauzima deveto mjesto sa skorom 5-4. Barselona će sljedeću utakmicu igrati u Evroligi, protiv Bajerna u gostima u srijedu, 12. novembra.

Očekuje se da do tada klub donese zvaničnu odluku, Španci predviđaju da će Paskval biti najbolja opcija, trener Zenita Sankt Peterburga je već nekoliko puta nagovještavao da bi volio da karijeru nastavi u klubu iz Katalonije, ali s obzirom na budžet popularne Barse, pitanje je hoće li uspjeti da u toliko brzom roku dovede novog trenera.

Španski mediji navode i Svetislava Pešića ako moguću opciju za povratak na klubu Barselone, bivši selektor reprezentacije Srbije još nema angažman, kao i Pablo Laso, te su dvojica stručnjaka takođe na meti ovog giganta.

12:41
Svetislav Pešić izjava pred Tursku
Izvor: MODNO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MODNO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)

Svetislav Pešić KK Barselona Evroliga

