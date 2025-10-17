Španija se poklonila Svetislavu Pešiću: Sada je zvanično, KSS prvi čestitao

Iskusni stručnjak Svetislav Pešić dobio je veliko priznanje za nemerljiv doprinos španskoj košarci.

Doskorašnji selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić i zvanično u Kući slavnih španske košarke. Legendarni trener primljen je u elitno društvo kao dio prestižne klase 2025. godine. Ceremonija je održana u impresivnom ambijentu katedrale Seu Velja u Ljeidi, uz prisustvo više od 200 zvanica.

Pešić je jedini trener ovogodišnje klase, a okom godina provedenih u Španiji, predvodio je Đironu, Valensiju i Barselonu, sa kojom je osvojio Evroligu 2003. godine, dvije titule prvaka i tri Kupa kralja. Njegov rad, posvećenost i rezultati ostavili su dubok trag, a sada su i zvanično upisani u istoriju španske košarke.

Na velikom priznanju, čestitao mu je i KSS.

Šta dalje?

Iskusni trener koji ima 76 godina priznao je da ne planira još uvijek da ide u panziju. Ostaje u košarci, a na koji način, to ćemo vidjeti u bliskoj budućnosti.

"Šta možete reći sa 76 godina osim da ste stari? Energija dolazi iz košarke. Vjerujem da još nisam završio. Ne znam šta će se desiti sutra, ali svakog dana osjećam da treba da razmišljam o košarci. Šta se može bolje uraditi. Razgovaram sa trenerima, sa ljudima koji žive ovaj sport. To me i dalje motiviše, razmišljanje o tome kako mogu da se poboljšam kao trener i kao osoba, ili kako mogu da utičem na naš sport. Na primjer, poboljšanje načina izvođenja pik en rola u napadu, ili njegove odbrane. Nedavno sam razgovarao sa kolegama o trendovima i idejama. Trend u košarci je promjena odbrane. Svi to rade i većina ljudi kaže: 'Taj igrač dobro brani jer može da mijenja odbrane.' Sigurno je to važno, posebno u modernoj igri, ali to više nije ideja. To je trend. Ono što me zanima je ideja, šta dolazi poslije promjene odbrane? Pronalaženje sljedećeg poboljšanja. To je ono što me zanima", rekao je nekadašnji trener Bajerna, Barselone, Zvezde, Valensije u intervjuu za španske medije.