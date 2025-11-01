"Bojim se da ću morati da prihvatim": Pešić progovorio o budućnosti i ponovo alarmirao Srbiju

Legendarni stručnjak Svetislav Pešić još uvijek nije završio sa košarkom, a šta je sa trenerkim pozivom?

Izvor: Radio Televizija Herceg Novi/Youtube/Printscreen

Bivši selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić gostovao je u emisiji "Novsko popodne" na RTHN gde je govorio o budućim trenerskim koracima, a nije propustio priliku da se osvrne na situaciju u srpskoj, ali i crnogorskoj košarci. Iskusni stručnjak je trenutno u Herceg Novom povodom obilježavanja 80 godina od osnivanja KK Primorje.

Pešić je jedan dio razgovora posvetio sjećanju na bivšu Jugoslaviju i period koji je proveo u Sarajevu, a onda je još jednom ukazao na probleme sa kojima se suočavaju balkanske talentovane nacije.

"Ja jesam proveo jedan veliki dio moje karijere u Njemačkoj kao trener, ali ja sam rođen u Srbiji, ja sam Jugosloven srpskog porijekla. Ja se trudim i trudio sam se sve ovo vrijeme, ako bude prilike u budućnosti da srpska košarka bude najbolja na svijetu i da taj ogroman talenat koji mi imamo pretvorimo u kvalitet i to mi je cilj dalje, bez obzira što sam selektorski i trenerski na kraju. Želim da kažem da mi moramo da budemo svjesni na ovim prostorima da su i druge nacije talentovane i da moramo pretvoriti talenat u kvalitet", rekao je Pešić.

Šta nedostaje jugoslovenskoj košarci? "Potrebno je da iza toga stoje pravila i sistem, teška je situacija i politička i ekonomska i ovo što postižemo u sportu je pre svega zahvaljujući talentu i predodređenosti naših sportista, košarka, vaterpolo, ovdje je u Herceg Novom je vaterpolo kao religija. Vremena se mijenjaju, prioriteti se mijenjaju. Mi postajemo dio globalnog svijeta koga treba da budemo dio, da sarađujemo, učimo, dijelimo sa drugima, ali i kraduckamo da bi bili bolji, kaže iskusni trener i dodaje:

"To je naš najveći problem jer ne želimo da se mijenjamo, imam utisak da smo u getu da ne vidimo ništa, da samo srećni i zadovoljni sa prošlošću, a prošlost je toliko nevažna. Ko se bavi prošlošću, nema budućnosti."

Šta dalje?

Voditeljka ga je upitala šta je njegov plan u budućnosti, pošto je nedavno završio svoj mandat u reprezentaciji Srbije.

"Šta me čeka? Ranije kad sam bio u drugoj situaciji - da ne kažem mlađi, planirao sam budućnost. Želio bih dalje i radim na tome da vidim šta bih još mogao da uradim za ovaj naš sport. Volio bih da ne dobijem nikakve ponude da budem ponovo trener. Plašim se da ću pristati", sa odsmijehom je rekao Pešić.

Pešić je pozvan na svečanost povodom 80 godina od osnivanja kluba KK Primorje i poslao je jako važnu poruku dječacima i djevojčicama koji žele da se bave sportom.

"Imam tu prijatelje, ogromno mi je zadovoljstvo što sam pozvan da budem dio jedne ovakve proslave, 80 godina je veliki jubilej. Kad se slavi takvi jubileji da se obilježi istorija, tradicija, da se oda priznanje ljudima koji su doveli klub dovdje, nije to lako. Ne bi bilo dobro da se završi na ceremonijama nego da budu podstrek mladima da učestvuju u tome. U ovako malim mestima teško je zadržati kontinuitet, djeca idu dalje na školovanje. Zato je važno da ovakve proslave budu apel mladim dječacima i djevojčica da imaju klub da ostvare svoje snove", rekao je legendarni trener.

