Jokić poslao poruku Pešiću: Nije ovo želio da čuje, ali je jedini shvatio

Doskorašnji selektor reprezentacije Srbije Svetislav Pešić otkrio je kako mu je Nikola Jokić saopštio odluku da neće igrati.

Nikola Jokić nekoliko puta je otkazao reprezentaciji, a najteže mu je palo kada je 2023. godine odlučio da propusti Svjetsko prvenstvo u Manili. Tada je sa Denver Nagetsima osvojio šampionsku titulu, bio proglašen za MVP-a regularnog dijela sezone i finala, ali je iscrpljujuća godina ostavila velikog traga. Tešku odluku je saopštio Svetislavu Pešiću koji je po prvi put otkrio detalje...

Nedjeljama su trajale spekulacije oko Jokićevog nastupa za nacionalni tim, Pešić je čekao do posljednjeg momenta i dobio razočaravajući odgovor.

"Kouč, znam da moraš danas na pres konferenciji da objaviš imena kandidata za Svjetsko prvenstvo… Meni je bila ogromna čast i zadovoljstvo da sam se vratio u reprezentaciju i to što sam doživio na Evropskom prvenstvu, sa novom ekipom, a posebno sa igračima koji pripadaju mojoj generaciji, istovremeno je narušavalo moj mir i povećavalo moju odgovornost da donesem konačnu odluku. Međutim, moram da budem iskren i prema tebi i prema saigračima: ja nisam spreman ne samo fizički nego i mentalno! Ja sam umoran!", otkrio je Pešić.

Tog ljeta nije otkazao samo Jokić. U timu za Svjetsko prvenstvo nije bilo ni Micića, otpali su Pokuševski, Lučić, Kalinić, Nedović iz različitih razloga, ali tu su bili kapiten Bogdan Bogdanović i Stefan Jović koji nisu igrali prethodne godine na Eurobasketu. Mimo svih očekivanja, Srbija je bez najvećih zvijezda osvojila srebrnu medalju, da bi u najjačem sastavu slavili bronzu na Olimpijskim igrama u Parizu.

Ostali su bez već viđene medalje na ovogodišnjem Eurobaketa kada nad je Finska potpuno nadigrala i eliminisala već u osmini finala. Od tog momenta kreće nova era srpske košarke, Pešić više nije na klupi "orlova", zamenio ga je Dušan Alimpijević, a već u novembru kada počinju kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo kada ćemo vidjeti na čemu su...