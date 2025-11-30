logo
"Nikad nisam vidio takvog Pešića": Bjesnio i vrijeđao igrače, a onda ga je Jokić podržao - vrijedilo je

"Nikad nisam vidio takvog Pešića": Bjesnio i vrijeđao igrače, a onda ga je Jokić podržao - vrijedilo je

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
0

Šta se desilo na poluvremenu utakmice Srbija - Australija na Olimpijskim igrama?

Žarko Zečevič o utakmici Srbija Australija na Olimpijskim igrama Izvor: Stefanos Kyriazis/NurPhoto / Shutterstock Editorial / diebilderwelt / Alamy/Profimedia /

Košarkaška reprezentacija Srbije osvojila je bronzu na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine, pošto su u polufinalu poraženi od selekcije SAD. "Orlovi" jesu važili za jednog od najvećih favorita sa Nikolom Jokićem u timu, ali su umalo eliminisani u četvrtfinalu od Australije kada su nadoknadili -24.

Šta se desilo na sada već legendarnom poluvremenu otkrio je Žarko Zečević u KIDA Show. On je gledao utakmicu iz prvih redova i nije mogao da vjeruje koliko je selektor Svetislav Pešić bijesan.

"Igramo utakmicu protiv Australije na Olimpijskim igrama i ja sjedim iza klupe, iza naše klupe i gledam šta se dešava. Kari uzima tajm-aut i počinje na tajm-autu da psuje, da galami, da vrišti, da galami. Ja gledam, ne mogu... Ja ne mogu da vjerujem, ne mogu da vjerujem šta se dešava. Nikad ga takvog nisam vidio. Završila se utakmica, otišao ja u hotel da im čestitam i sve, ja kažem: "Kari, bre, šta ti je bilo bre, ja te onako ne pamtim nikad." "Ma nije to ništa, šta sam im rekao u svlačionici", ispričao je Zečević u KIDA Show. 

Pešić se tokom razgovora u studiju pravio se se situacija nije dogodila, ali je Zečević nastavio izlaganje i otkrio koja rečenica je bila ključna za proekret.

"Rek'o, šta si im rek'o? 'Pa ništa, kaže, ja ih pustio da sjede, oni sjede tamo, ja uđem na kraju u svlačionicu i kažem: 'Momci, vi ste svi vanzemaljci. Vi ste daleko iznad nas. Ali samo da vam kažem, a malo ću da budem i vulgaran, al' nema veze... Ja one igrače što sam trenirao, oni su svi imali m**a. Vi nemate m**a i nemam šta više da vam kažem, izađite napolje I onda normalno igrači u šoku, onda Jokić preuzme inicijativu, kaže: 'Momci, pa šef je u pravu', i onda se skupe i dobiju utakmicu", ispričao je Zečević.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

