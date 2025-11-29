logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Javnost od Željka napravila više nego što jeste": Kari Pešić o burnom odlasku Obradovića iz Partizana

"Javnost od Željka napravila više nego što jeste": Kari Pešić o burnom odlasku Obradovića iz Partizana

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Svetislav Kari Pešić oglasio se o rastanku Željka Obradovića i KK Partizan, ozvaničenom u subotu.

Kari Pešić o odlasku Željka Obradovića iz Partizana Izvor: Dusan Milenkovic/ATAImages/YouTube/Mozzart TV

Trofejni srpski trener Svetislav Kari Pešić komentarisao je situaciju Željka Obradovića u Partizanu, sa kojim se "Žoc" rastao ove subote. Prema riječima doskorašnjeg selektora Srbije, Obradović je na klupi crno-bijelih preuzeo veću odgovornost na sebe nego što je trebalo.

"Javnost je od Željka napravila mnogo više nego što ustvari jeste. Veliki je trener, sa iskustvom, znanjem i rezultatima i nadam se da nije završio karijeru. Jednostavno je procijenio, što je kvalitet trenera i na tome mu treba 'čestitati', ali to je na neki način poruka i ostalim trenerima - kada nisi u mogućnosti da uradiš šta si zamislio i želio, da ostvariš svoje postavljene ciljeve, onda kaži 'Gospodo, preuzimam odgovornost za to i izvolite sada, ja sam tu da pomognem, a neka odgovornost preuzme neko drugi", rekao je Pešić u "Kida show"-u.

Pešić je rekao da je Obradovićev odlazak - njegov prvi usred sezone - ipak iznenađenje za sve.

"Ne bih mnogo da govorim, već je rečeno na tu temu. Bez obzira na sve, to je za nas kolege trenere koji smo duboko u košarci ipak iznenađenje. Možda ne bi bilo da se to desilo na kraju sezone, završi se sezona, pa se sjedne i napravi konačan pregled svega šta se dešavalo. Uspjeh - neuspjeh. Za mene je to lično iznenađenje, poznavajući Željka".

"Imao je apsolutnu podršku ljudi iz kluba"

"Zašto iznenađenje? Prije svega, jer je koliko mogu da osjetim i vidim, znam, on imao apsolutnu podršku ljudi iz kluba, 'staf' je po njegovom izboru, ljudi koji vode danas klub su njega izabrali, odnosno on je njih kada je prihvatio. Napravio se ipak dobar klub i dobra atmosfera. Imao je apsolutnu podršku i to je za mene iznenađenje. Imao je i veliku podršku javnosti i navijača i to je ipak za nas malo iznenađenje".

Pešić je rekao da je situacija u kojoj je bio Obradović i nauk za sve trenere, da bi trebalo da dijele odgovornost sa igračima.

"Sa druge strane, kao što sam i ranije rekao... Život se mijenja, prioriteti se mijenjaju, ljudi se mijenjaju, igrači imaju druge prioritete i moć trenera se smanjuje, bez obzira na kvalitet i na uspjehe. Kad je u pitanju Partizan, Željko je preuzeo na svojim leđima mnogo veliku odgovornost. To nije dobro i ni danas to nije dobro. Trebalo bi ipak podijeliti odgovornost sa igračima. Ne mislim bježati od odgovornosti kao trener, ali dati i igračima da preuzmu na sebe odgovornost za svoj trening, ponašanje... Trener jeste taj koji sve to 'povezuje' kao vođa benda i pravi od igrača tim, ali i igrači snose odgovornost za timsku hemiju. Ako to ne podijeliš sa igračima, doći će situacija kada dođu teški trenuci, prepreke i porazi, a onda ti igrači kažu 'Pošto si ti najveći, hajde ti to sam riješi'."

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

Svetislav Pešić Željko Obradović treneri KK Partizan

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC