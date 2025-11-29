"Javnost od Željka napravila više nego što jeste": Kari Pešić o burnom odlasku Obradovića iz Partizana

Svetislav Kari Pešić oglasio se o rastanku Željka Obradovića i KK Partizan, ozvaničenom u subotu.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAImages/YouTube/Mozzart TV

Trofejni srpski trener Svetislav Kari Pešić komentarisao je situaciju Željka Obradovića u Partizanu, sa kojim se "Žoc" rastao ove subote. Prema riječima doskorašnjeg selektora Srbije, Obradović je na klupi crno-bijelih preuzeo veću odgovornost na sebe nego što je trebalo.

"Javnost je od Željka napravila mnogo više nego što ustvari jeste. Veliki je trener, sa iskustvom, znanjem i rezultatima i nadam se da nije završio karijeru. Jednostavno je procijenio, što je kvalitet trenera i na tome mu treba 'čestitati', ali to je na neki način poruka i ostalim trenerima - kada nisi u mogućnosti da uradiš šta si zamislio i želio, da ostvariš svoje postavljene ciljeve, onda kaži 'Gospodo, preuzimam odgovornost za to i izvolite sada, ja sam tu da pomognem, a neka odgovornost preuzme neko drugi", rekao je Pešić u "Kida show"-u.

Pešić je rekao da je Obradovićev odlazak - njegov prvi usred sezone - ipak iznenađenje za sve.

"Ne bih mnogo da govorim, već je rečeno na tu temu. Bez obzira na sve, to je za nas kolege trenere koji smo duboko u košarci ipak iznenađenje. Možda ne bi bilo da se to desilo na kraju sezone, završi se sezona, pa se sjedne i napravi konačan pregled svega šta se dešavalo. Uspjeh - neuspjeh. Za mene je to lično iznenađenje, poznavajući Željka".

"Imao je apsolutnu podršku ljudi iz kluba"

"Zašto iznenađenje? Prije svega, jer je koliko mogu da osjetim i vidim, znam, on imao apsolutnu podršku ljudi iz kluba, 'staf' je po njegovom izboru, ljudi koji vode danas klub su njega izabrali, odnosno on je njih kada je prihvatio. Napravio se ipak dobar klub i dobra atmosfera. Imao je apsolutnu podršku i to je za mene iznenađenje. Imao je i veliku podršku javnosti i navijača i to je ipak za nas malo iznenađenje".

Pešić je rekao da je situacija u kojoj je bio Obradović i nauk za sve trenere, da bi trebalo da dijele odgovornost sa igračima.

"Sa druge strane, kao što sam i ranije rekao... Život se mijenja, prioriteti se mijenjaju, ljudi se mijenjaju, igrači imaju druge prioritete i moć trenera se smanjuje, bez obzira na kvalitet i na uspjehe. Kad je u pitanju Partizan, Željko je preuzeo na svojim leđima mnogo veliku odgovornost. To nije dobro i ni danas to nije dobro. Trebalo bi ipak podijeliti odgovornost sa igračima. Ne mislim bježati od odgovornosti kao trener, ali dati i igračima da preuzmu na sebe odgovornost za svoj trening, ponašanje... Trener jeste taj koji sve to 'povezuje' kao vođa benda i pravi od igrača tim, ali i igrači snose odgovornost za timsku hemiju. Ako to ne podijeliš sa igračima, doći će situacija kada dođu teški trenuci, prepreke i porazi, a onda ti igrači kažu 'Pošto si ti najveći, hajde ti to sam riješi'."

