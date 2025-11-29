"Željko Obradović nije Partizan": Milutin Aleksić rekao ono što malo ko smije, želi da se ovo čuje

Mišljenje Milutina Aleksića neće biti popularno među navijačima Partizana.

Nekadašnji košarkaš, a sada analitičar Milutin Aleksić govorio je o trenutnoj situaciji u Partizanu i smatra da je došlo vrijeme za velike promjene i rezove u Humskoj. Željko Obradović još uvijek nije donio konačnu odluku oko odlaska i očekuje se da to učini naredne nedjelje. Vjerovatno se sve prolongira zbog armije navijača koja ne dozvoljava legendi kluba da ode tek tako, ali Aleksić kaže da Partizan mora postojati i poslije Obradovića.

On smatra da u Humskoj ima dosta kvalitetnih ljudi koji su dio kluba više od deceniju i da oni ne bi trebalo da budu u sjenci Obradovića.

"Partizan mora da postoji i poslije Željka. Ja razumijem ove poruke i ovu ljubav i opet ću ponoviti, to je veličanstveno što se dešava, ali u realnosti život nije takav. Željko nije Partizan, Partizan je postojao prije njega i postojaće i poslije njega. Još jednu stvar bih rekao, ispašće ja kao zvezdaš veći partizanovac... Ima ljudi kvalitetnih koji rade u tom klubu, ne treba identifikovati Partizan=Željko. To umanjuje vrijednost ljudi koji tu rade 25 godina, 30, imamo razne ljude koji tu rade. Imamo Acu Matovića koji je osam sati u hali", rekao je Milutin Aleksić u podkastu "Miljanov korner" i dodao:

"Onda imamo jednog Džikića koji sutra može da dođe, Saleta Đorđevića, Čanka, Peru Božića. To su sve prvo moji drugari, druga stvar veliki trener, rade velike poslove. Ne treba umanjivati vrijednost tih ljudi. To je moje lično mišljenje, možda ja griješim, ali ja ovo posmatram kao bilo koju drugu firmu ili instituciju. Ne bih volio da se baca sjenka na druge ljude, zbog jednog čovjeka, koji zaslužuje ove stvari, ovu ljubav, veličanstvene stvari, ponavljam", rekao je Aleksić.

Milutin Aleksić

Aleksić ima savjet za sve u Partizanu, a to je afirmacija mladih i domaćih igrača kao zvijezda vodilja u budućnosti.

"Mislim da treba da se donese radikalna odluka jer smatram da sezona u Evroligi matematički teško može da se stigne. Ja bih lično iskoristio situaciju da se afirmiše Finac, da se mladi igrači afirmišu, da se pravi neki kostur za sljedeću godinu. Ako se i dalje jedno povjerenje i Željko odluči, ja ne vidim svrhu ići sa strancima i skupim igračima i afirmisati njih bez promovisanja naših igrača, bez mladih igrača na kojima će Partizan da opstaje u budućnosti", rekao je Aleksić na ovu temu.