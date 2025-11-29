Bajernu se vratio trener pred meč sa Partizanom: Gordon Herbert ponovo vodi tim, dobija i pojačanje

Partizan dočekuje Bajern u Beogradu, a klub iz Minhena vodiće dobro poznati trener Gordon Herbert.

Partizan i dalje rješava pitanje trenera za nastavak sezone u Evroligi, a naredni meč u ovom takmičenju zakazan mu je upravo protiv kluba koji je nedavno taj problem riješio. Gordon Herbert vraća se na klupu Bajerna i ponovo će voditi klub iz Minhena, a na čelu tima biće već protiv Partizana.

Partizan dočekuje Bajern u četvrtak u 20.45 u Beogradskoj areni. Do tada bi trebalo da bude poznato da li će Partizan i dalje voditi Željko Obradović, ali ono što je zasigurno, na klupu Bajerna vraća se Gordon Herbert. Selektor Kanade bio je odsutan prethodnih nedjelja zbog zdravstvenih problema, pa je vođstvo tima preuzeo Ti Džej Parker.

"Poslije dvonedjeljnog oporavka, Gordon Herbert se vratio obavezama u kancelariji Bajerna u BMW parku. Tim će se ponovo okupiti u nedjelju na individualnim treninzima, dok kompletan trenažni proces startuje u ponedjeljak, u sklopu priprema za narednu nedjelju i gostovanje Partizanu u Beogradu", navodi se na sajtu kluba.

Takođe je postalo poznato i da je Parker zatražio raskid ugovora sa klubom, zbog smrti oca odlučio je da se vrati u Francusku i vrijeme provede sa porodicom. Bajern je već reagovao zamjenom pa je u klub stigao Džoš Openhajmer, koji ima bogato NBA iskustvo, pa je Herbert na taj način dobio pojačanje na klupi.

Bajern je nešto bolje plasiran na tabeli u odnosu na Partizan, crno-bijeli su na 18. mjestu sa skorom 4-9, dok je klub iz Minhena dva mjesta iznad i ima pobjedu više, odnosno poraz manje.