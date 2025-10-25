Vladimir Lučić - heroj Minhena: Navijači Bajerna priredili spektakl, pokazali koliko vole kapitena

Navijači Bajerna još jednom su pokazali zahvalnost Vladimiru Lučiću zbog odanosti klubu.

Vladimir Lučić je ostavio veliki trag u Partizanu, ali ono što su navijači Bajerna učinili za svog kapitena dokaz je da je popularni Luka ostavio neizbrisiv trag i u nemačkom klubu. A, koliko cijene borbenost Srbina dokazali su i u evroligaškom meču u kojem je Bajern dočekao Olimpijajkos.

Navijači domaće ekipe upisali su poraz u šestom kolu Evrolige, nakon što je Olimpijakos slavio 96:71, ali početak meča zaista je prošao u znaku Vladimira Lučića. Navijači su podigli transparent sa likom Srbina, jasno se može vidjeti broj 11 i prezime Lučić, a onda i kako visoko iznad glave drži loptu kako bi je zakucao u koš.

Evroliga je na svim instagram nalogu podijelila spektakularnu atmosferu iz BMW dvorane, svuda su se vijorile crveno-bijele zastave, a figura Vladimira Lučića bila je centralno pozicionirana. Nekoliko dana radnije kapiten Bajerna dobio je i mural na jednoj zgradi u Minhenu, što je bio još jedan vid zahvalnosti navijača Lučiću zbog odanosti klubu iz Minhena.

Lučić je poslije Partizana (2008-2013), karijeru nastavio u Valensiji (2013-2016), a onda 2016. dio je kluba iz Minhena. Gotovo deceniju Srbin ima vrlo važnu ulogu u ovom timu, a čak i sa 36 godina dobio je priliku da potpiše novi, dvogodišnji ugovor sa Bajernom. Prema tome, ostaće u Minhenu zasigurno još nekoliko godina.

Lučić je sa Bajernom tri puta bio šampion Njemačke, a četiri puta osvajao Kup. Tokom karijere promijenio je mnogo trenera u njemačkom timu, ali ono što se nije dalo promijeniti bila je njegova uloga u Bajernu. Lučić u Evroligi bilježi skoro osam poena po susretu, četiri skoka i jednu asistenciju. U domaćem takmičenju njegov doprinos znatno je veći, ubacuje 15 poena, hvata 4,5 lopti, dijeli dvije asistencije i bilježi 1,5 ukradenih lopti.