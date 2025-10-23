Partizanova "želja" pronašla drugi klub: Bek iz NBA stiže u Evroligu, ali neće nositi crno-bijelo

Spenser Dinvidi je novi igrač Bajerna iz Minhena.

Izvor: Sarah Stier / Getty images / Profimedia

Partizan i Željko Obradović imaju velikih problema poslije povrede Karlika Džounsa, a s obzirom na to da najtofejniji trener ne može da računa i na Šejka Miltona, jasno je da crno-bijeli moraju da pronađu još neko rješenje. Kao jedna od želja na poziciji beka pojavilo se ime Spensera Dinvidija, ali NBA pojačanje neće stići u Beograd, već ide u Minhen.

Željko Obradović otvoreno je rekao - osim o centru, Partizan razmišlja i o beku. Među kandidatima za dolazak u Humsku nalazilo se i Spenser Dinvidi, ali je iskusni bek riješio da karijeru nastavi u Bajernu iz Minhena. Za Amerikanca nije bio zainteresovan Partizan već odranije i Efes i Olimpijakos, ali je Bajern odnio prevagu. Bek koji je tokom 621 meča u najjačoj ligi na svijetu prosječno bilježio 13 poena, tri skoka i 5,1 asistenciju, već je prema najavama "Basketnjuza" najbliži bio Njemačkoj, a koji sat kasnije ta vijest se ispostavila kao tačna.

Njemački šampion je privukao pažnju Spenserovog tima, naročito zbog mogućnost sa Amerikanac ima veću ulogu u ekipi. U sezoni za nama bili smo svjedoci maksimalnog korišćenja Karsena Edvardsa od strane Gordona Herberta, pa bi se moglo očekivati da isti tretman ima i Spenser. Košarkaš koji ima 32 godine prije godinu dana u Dalasu je pored brojnih povreda saigrača bilježio 11 poena, 2,6 skoka i 4,4 podijeljene lopte.

Tokom 11 godina u NBA Spenser je nosio dresova Detroita, Vašingtona, Lejkersa i po dva puta bio je član Bruklina i Dalasa, gdje je bio saigrač Luke Dončića. Najbolju sezonu odigrao je 2019/20 kad je prosječno ubacivao 20,6 poena, 3,5 skokova i 6,8 asistencija po susretu i tada je nosio dres Bruklina.