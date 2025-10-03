Jovana je zvijezda u Njemačkoj, a ovdje je rijetko ko zna: Došla da gleda Zvezdu i to s Pavlovićem

Pogledajte ko je gledao Crvenu zvezdu protiv Bajerna u Evroligi.

Izvor: Frank Hoermann/SVEN SIMON / imago sportfotodienst / Profimedia

Crvena zvezda doživjela je poraz na gostovanju Bajernu iz Minhena (97:88) u drugom kolu Evrolige usljed čega je pala na dno tabele. To je ogroman problem s obzirom na to da joj tek slijedi pakleni raspored, a kao i protiv Olimpije iz Milana - dogodio joj se veliki pad energije u završnici utakmice.

To su iz prvih redova "BMW parka" gledale i brojne poznate ličnosti, tako da su foto-reporteri zabilježili i dolazak neočekivanih gostiju - iz fudbalskog kluba Bajern.

Lako će navijači Crvene zvezde prepoznati Aleksandra Pavlovića, prvotimca Bajerna koji je odlučio da igra za Njemačku uprkos srpskom porijeklu, a malo teže Jovanu Damnjanović koja je zapravo privukla i veću pažnju. U pitanju je dugogodišnja fudbalerka Bajerna koja je velika zvijezda u Njemačkoj, dok se u Srbiji - i to nažalost - daleko manje prati ženski fudbal i malo ko zapravo za nju zna.

Jovana Damjanović ima 30 godina i ponikla je u Crvenoj zvezdi iz koje je još kao tinejdžerka otišla u Nemačku. Igrala je za Volfsburg, Sand, a u Bajernu je od 2017. godine. Može da se pohvali da je trofejna igračica koja je osvojila četiri naslova u Nemačkoj sa Bajernom, a jedan sa Volfsburgom kome je pomogla da dođe i do Lige šampiona.

Podsjetimo, Jovana Damnjanović je i osvajačica Zlatne lopte Fudbalskog saveza Srbije za 2022. godinu.