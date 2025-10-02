logo
Crvena zvezda potvrdila dolazak litvanskog centra Donatasa Motiejunasa

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Litvanski centar sa dugogodišnjim evroligaškim iskustvom potpisao ugovor sa Crvenom zvezdom.

donatas motiejunas zvanicno u zvezdi Izvor: MN PRESS

Litvanski košarkaš Donatas Motiejunas zvanično je postao novi košarkaš Crvene zvezde. To je potvrdio klub sa Malog Kalemegdana na sajtu uz informacije da će se iskusni as u petak priključiti timu, ali bez konkretnih detalja ugovora koji će biti aktiviran nakon što prođe ljekarske preglede.

U saopštenju crveno-bijelih stoji:

KK Crvena zvezda Meridianbet potpisao je u četvrtak ugovor sa litvanskim centrom Donatasom Motejunasom! Iskusni centar stiže u petak u Beograd, a nakon ljekarskih pregleda ugovor sa igračem koji će donijeti veliku pomoć našem timu u reketu biće aktiviran.

Donatas Motejunas je visok 214 cm i težak 117 kilograma, ali ga tokom karijere odlikuje izvanredan šut za tu visinu i mobilnost. Novi centar Crvene zvezde Meridianbet do sada je imao izvanrednu karijeru koju je počeo u Žalgirisu, nastavio u Benetonu, a onda od 2011. godine punih 8 sezona nastupao je u NBA ligi za Hjuston, Nju Orlians, San Antonio.

Od 2021. godine član je Monaka sa kojim je osvojio dvije titule prvaka Francuske, jedan kup i igrao finale Evrolige. Našem timu donosi veliko iskustvo, kvalitet i pomoć u trenucima kada je naš tim desetkovan brojnim povredama, uključujući i visoke igrače.Crvena zvezda želi puno sreće, uspjeha i pobjeda našem novom centru Donatasu Motejunasu", navodi se na sajtu Zvezde.

01:42
Zek Ledej izjava posle Zvezda Armani
Izvor: Jelena Bijeljić/MONDO
Izvor: Jelena Bijeljić/MONDO

(MONDO)

KK Crvena zvezda košarka

