Crvena zvezda potvrdila dolazak litvanskog centra Donatasa Motiejunasa

Litvanski centar sa dugogodišnjim evroligaškim iskustvom potpisao ugovor sa Crvenom zvezdom.

Litvanski košarkaš Donatas Motiejunas zvanično je postao novi košarkaš Crvene zvezde. To je potvrdio klub sa Malog Kalemegdana na sajtu uz informacije da će se iskusni as u petak priključiti timu, ali bez konkretnih detalja ugovora koji će biti aktiviran nakon što prođe ljekarske preglede.

U saopštenju crveno-bijelih stoji:

KK Crvena zvezda Meridianbet potpisao je u četvrtak ugovor sa litvanskim centrom Donatasom Motejunasom! Iskusni centar stiže u petak u Beograd, a nakon ljekarskih pregleda ugovor sa igračem koji će donijeti veliku pomoć našem timu u reketu biće aktiviran.

КК Црвена звезда Меридианбет потписао је у четвртак уговор са центром Донатасом Мотејунасом!



Welcome to Crvena zvezda, Donatas!

Donatas Motejunas je visok 214 cm i težak 117 kilograma, ali ga tokom karijere odlikuje izvanredan šut za tu visinu i mobilnost. Novi centar Crvene zvezde Meridianbet do sada je imao izvanrednu karijeru koju je počeo u Žalgirisu, nastavio u Benetonu, a onda od 2011. godine punih 8 sezona nastupao je u NBA ligi za Hjuston, Nju Orlians, San Antonio.

Od 2021. godine član je Monaka sa kojim je osvojio dvije titule prvaka Francuske, jedan kup i igrao finale Evrolige. Našem timu donosi veliko iskustvo, kvalitet i pomoć u trenucima kada je naš tim desetkovan brojnim povredama, uključujući i visoke igrače.Crvena zvezda želi puno sreće, uspjeha i pobjeda našem novom centru Donatasu Motejunasu", navodi se na sajtu Zvezde.

