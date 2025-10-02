logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Miško Ražnatović ima poruku za Delije: Stigla potvda transfera kome se niko nije nadao

Miško Ražnatović ima poruku za Delije: Stigla potvda transfera kome se niko nije nadao

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Poznati košarkaški agent Miško Ražnatović otklonio sve dileme oko dolaska Donatasa Motiejunasa u Crvenu zvezdu.

Miško Ražnatović o transferu Donatasa Motiejunasa u Crvenu zvezdu Izvor: MN PRESS

Iskusni litvanski centar Donatas Motiejunas pojačaće ekipu Crvene zvezde koja je reagovala ekspresno na tržištu nakon povrede Hasijela Rivera. Već su poznati detalji ugovora, a sada se oglasio i agent doskorašnjeg igrača Monaka Miško Ražnatović.

"Ponekada su ulice koje vode do elitnih kazina dvosmjerne", napisao je Ražnatović, a mnogu su ovo protumačili kao odlazak Nemanje Nedovića u Monako, dok će Motiejunas u suprotnom smjeru.

Detalji ugovora

Kako smo već pisali, Motiejunas će sa Crvenom zvezdom potpisati kratkoročni ugovor na tri mjeseca, taman koliko će biti potrebno Hasijelu Riveru da se oporavi.

Takođe, Zvezda i Monako su prema našim saznanjima postigli dogovor da dijele platu Donatasa Motiejunasa u ova tri meseca, pošto je iskusni litvanski centar (ne)planirano potpisao produžetak saradnje u Kneževini.

Možda će vas zanimati

Tagovi

košarka Miško Ražnatović KK Crvena zvezda Donatas Motiejunas

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC