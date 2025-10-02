logo
Saznajemo detalje ugovora Motiejunasa i Zvezde: Potpis do Nove godine, ugovor pola-pola

Saznajemo detalje ugovora Motiejunasa i Zvezde: Potpis do Nove godine, ugovor pola-pola

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Donatas Motiejunas dolazi u Crvenu zvezdu iz Monaka, a MONDO saznaje detalje njegovog ugovora.

Donatas Motiejunas dolazi u Crvenu zvezdu iz Monaka Izvor: Coust Laurent/ABACA / Abaca Press / Profimedia

KK Crvena zvezda pronašla je brzo rješenje za povrijeđenog centra Hasijela Rivera i umjesto njega će već do kraja ove nedjelje potpisati Donatas Motiejunas. Pregovori sa igračem su u završnoj fazi i ukoliko ne bude komplikacija u posljednji čas, trener Janis Sferopulos uskoro će ga imati na raspolaganju.

Kako saznaje MONDO, Motiejunas će sa Crvenom zvezdom potpisati kratkoročni ugovor na tri mjeseca, taman koliko će biti potrebno Hasijelu Riveru da se oporavi.

Dakle, Litvanac će najmanje do Nove godine biti u Zvezdi, a potom će biti odlučeno da li će se sa njim ugovor produžiti do kraja sezone, sve u zavisnosti kakve partije bude pružao - i da li će se stvoriti gužva u reketu oporavkom Rivera, izvjesno u to vrijeme i Džoela Bolomboja.

Takođe, Zvezda i Monako su prema našim saznanjima postigla dogovor da dijele platu Donatasa Motiejunasa u ova tri mjeseca, pošto je iskusni litvanski centar (ne)planirano potpisao produžetak saradnje u Kneževini.

U prvi mah djelovalo je da će Motiejunas sigurno napustiti Monako, nije bio u planovima trenera Vasilisa Spanulisa, da bi potom iznenada kod njega bila aktivirana klauzula o produžetku do ljeta 2026. Ubrzo je opet došlo do promjene planove i Motiejunasu je rečeno da traži novi klub, što nije bilo lako jer ima godišnju platu od 1,1 miliona evra. Sada je pronađeno rješenje sa Zvezdom, tako da je srpski klub drugi put ovog ljeta poslovao sa Monakom u koji je otišao Nemanja Nedović - koji se našao u vrlo sličnoj situaciji kao i Motiejunas.

Ko je Donatas Motiejunas?

Izvor: Frederic DIDES / AFP / Profimedia

Motiejunas je karijeru počeo u Žalgirisu, bio je u Benetonu, pa je odatle draftovan u NBA kao 20. pik. Iako ga je izabrala Minesota, igrao je za Hjuston, Nju Orleans i San Antonio, dok se oprobao i u Kini. Povratak u Evropu uslijedio je upravo u Monaku u kome je u prve tri sezone zaista imao vrlo zapažen učinak, sa skoro deset poena po meču. Međutim, lane se to promijenilo i Litvanac je bio na 6,4 poena, 3,1 skokova i 0,9 asistencija, za oko 15 minuta na parketu.

Vidjećemo da li se ovim potpisom i završava (bar za sada) prelazni rok u Crvenoj zvezdi koja će već večeras probati da protiv Bajerna u Minhenu ispravi greške sa starta Evrolige protiv Olimpije iz Milana (92:82).

Podsjetimo, sem Rivera povrijeđeni su i Džoel Bolomboj, Devonte Grejam, Ognjen Dobrić, Ajzeja Kenan i Uroš Plavšić.

Tagovi

KK Crvena zvezda Donatas Motiejunas

