Crvena zvezda je i zvanično vratila Jaga dos Santosa u tim poslije svih problema sa povredama i problemima

Izvor: MN PRESS

Jago dos Santos priključen je ekipi Crvene zvezde. Poslije svih problema koje ima sa povrijeđenim igračima, uprava kluba riješila je da vrati otpisanog brazilskog plejmejkera. Njemu je pred početak sezone saopšteno da više ne računaju na njega, pa se situacija naglo promijenila.

"Jago je doputovao u srijedu u Beograd. Odmah poslije obavljenih ljekarskih pregleda staviće se na raspolaganje saigračima i stručnom štabu kako bi pomogao ekipi u nastavku sezone", navodi se u saopštenju Zvezde.

Vidi opis Crvena zvezda vratila Jaga u ekipu: Stiglo hitno saopštenje, već je u Beogradu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 10 / 10

Janis Sferopulos ima velike probleme sa povrijeđenim igračima, za Ajzeu Kenana je sezona najvjerovatnije završena, Devonte Grejem biće van terena najmanje mjesec dana, Hasijel Rivero vjerovatno oko tri mjeseca, Džoel Bolomboj je takođe van terena. Uz to manje probleme sa povredama imaju Ognjen Dobrić, Uroš Plavšić...