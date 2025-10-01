Jago dos Santos se vraća u Crvenu zvezdu? Brazilac bio precrtan, pa opet pozvan

Crvena zvezda poslije situacije s povredama reagovala i zvala svog košarkaša Jaga dos Santosa da se ipak priključi timu, iako je precrtan.

Brazilski košarkaš Jago dos Santos mogao bi da se ipak pojavi u dresu Crvene zvezde ove sezone, prenosi "Mozzart Sport". Iako ga je Zvezda precrtala pred početak priprema, usljed velikih problema s povredama i situacije na bekovskim pozicijama prinuđena je da reaguje i da ga ponovo angažuje.

Jago je pod ugovorom sa Zvezdom na još godinu dana, samo mu je rečeno da se na njega ne računa i da može da traži novi klub, ali kako u međuvremenu nije našao novu sredinu i kako se na Malom Kalemegdanu opet otvorilo mjesto za njega - sad je vrijeme da se "počne ljubav ispočetka". Naravno, treba još sačekati i kako će Jago reagovati na ovaj poziv, pošto mu nikako nije bilo pravo kada je odstranjen bez dovoljno jasnih argumenata.

"Brazilski bek Jago dos Santos trenutno je odsutan zbog obaveza sa reprezentacijom Brazila, u potrazi je za novom sredinom, i neće bio dio takmičarskog sastava KK Crvena zvezda za narednu sezonu", samo je saopšteno na sajtu Zvezde o košarkašu koji će nešto kasnije postati MVP Amerikupa, zbog čega je crveno-bijele prozvao i Aco Petrović.

Ipak, situacija se zbog povrede Ajzeje Kenana, koji je pokidao ligamente koljena i čega ga dugačka pauza, sada promijenila i sve je spremno za povratak Jaga u tim, posebno jer ni nije spreman ni Devonte Grejam, dok je bek Ognjen Dobrić isto van tima.

Na sve ovo, Crvena zvezda sada ima problem i sa Hasijelom Riverom, kubanskim centrom, koji je otišao iz dvorane uz pomoć.

Kako je Jago igrao za Zvezdu?

Jago dos Santos je već dvije godine u Crvenoj zvezdi nakon dolaska iz Njemačke i od početka ga krasi borbenost i energija kojom je znao da dobije utakmice, ali istovremeno tu su i brzopletost, nagli padovi koncentracije... Zbog svega toga Zvezda je odlučila da Jaga precrta iz tima za ovu sezonu, sve dok se nije pokajala za takav potez.

Za ove dvije sezone Jago je u Zvezdi u Evroligi je prosječno bilježio 7,3 poena, 3,5 asistencija i 1,7 skokova po meču.

