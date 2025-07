Jago dos Santos ostaje u Crvenoj zvezdi: "Vraćam se, imam još mnogo da ostvarim"

Brazilski košarkaš Jago dos Santos i naredne sezone će igrati za Crvenu zvezdu.

Crvena zvezda je tokom ovog ljeta napravila velike promjene u igračkom kadru, posljednji na listi novajlija je bek Devonte Grejem, ali ima i onih koji će ostati u timu Janisa Sferopulosa. Među njima je i brazilski plejmejker Jago dos Santos, jer on ima ugovor na još dvije sezone sa crveno-bijelima.

Kako je Jago istakao prilikom gostovanja u jednom podkastu, plan mu je da i naredne dvije sezone provede u Crvenoj zvezdi. Ovog ljeta imaće obaveze u nacionalnom timu, a zatim će se vratiti u Srbiju i priključiti Zvezdinim pripremama za novu sezonu u kojoj će ambicije biti izuzetno visoke.

"Uspio sam da budem MVP tri godine zaredom - u Brazilu, Njemačkoj i Srbiji. Tri uzastopne godine. Tako da idem korak po korak. Sada je reprezentacija, to je nešto što mnogo želim i oduvijek sam želio, bez obzira gdje igram. Dolazak u reprezentaciju može sve da promijeni. I to je to - poslije reprezentacije se vraćam tamo, imam još dvije godine ugovora i nadam se da ću ostvariti mnogo toga", rekao je brazilski košarkaš u podkastu "Jararacas".

Prokomentarisao je eksplozivni brazilski plejmejker period proveden u Crvenoj zvezdi. Stigao je iz Njemačke, brzo se privikao na novi tim, a zatim i zaslužio novu ugovor što mu je bilo posebno važno. Zbog svega što mu se desilo u Crvenoj zvezdi zavolio je Srbiju!

"To su bile dvije sezone pune učenja, koje su mi donijele mnogo dobrog. Imao sam ugovor, a već u prvoj sezoni sam potpisao novi. Trogodišnji ugovor ti odmah daje sigurnost, zar ne? Da, možda zato što nisam odrastao sa roditeljima i izgubio sam taj osjećaj sigurnosti, jer živim sam i sve rješavam sam. I onda vidiš da ti klub ponudi trogodišnji ugovor. Vjeruju u tebe. Osjećaš se prihvaćeno. Pomisliš: okej, nije to samo jednogodišnji ili šestomjesečni ugovor gdje moraš odmah da daješ rezultate - već tri godine da se razvijam, napredujem iz godine u godinu. To mi daje mnogo samopouzdanja i volim Srbiju zbog svega, ne samo zbog onoga što su mi pružili, već i… što zbog činjenice da je i Bruno bio jedno vrijeme. To je, bez sumnje, bio Božji dar. I to je mnogo obogatilo moju priču u Srbiji, uz titule koje sam osvojio", zaključio je Brazilac.

Jago dos Santos je u rodnoj zemlji prvo četiri godine igrao za Paulistano, a zatim je nosio dres Flamenga koji je čitavom svijetu poznat zbog fudbalske sekcije. Prvu evropsku avanturu imao je u Njemačkoj gdje je igrao za Ulm, a od 2023. godine je prvotimac Crvene zvezde.

