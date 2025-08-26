logo
Crvena zvezda otpisala još jednog igrača: Traži se klub, Sferopulos ne računa na njega

0

Crveno-bijeli kompletirali roster, nema Jaga Dos Santosa.

Jago dos Santos napušta Crvenu zvezdu Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

KK Crvena zvezda kompletirao je roster za narednu sezonu. Nakon što su crveno-bijeli objavili rastanak sa Nemanjom Nedovićem, Brankom Lazićem i Lukom Mitrovićem, sada je objelodanjeno da ni Brazilac Jago Dos Santos neće biti dio tima.

Plej je trenutno van Beograda zbog obaveza sa reprezentacijom Brazila, u potrazi je za novom sredinom i na njega Janis Sferopulos ne računa. Evo kompletnog rostera:

0 – Kodi Miler Mekintajer, 1 – Uroš Plavšić, 2- Stefan Miljenović, 3 – Ajzea Kenan, 4 – Devonte Grejem, 7- Dejan Davidovac, 11 – Tajson Karter, 12- Nikola Kalinić, 13 – Ognjen Dobrić, 14 – Hasiel Rivero, 15 – Ebuka Izundu, 17 – Lazar Stojković, 21 - Džoel Bolomboj, 33 – Džordan Nwora, 37 – Semi Odželej, 44 – Ognjen Radošić i 95 – Čima Moneke;

Kako se navodi na sajtu Zvezde, Filip Škobalj će igrati u BKK Radnički Beograd kao pozajmljen igrač i skupljati neophodne minute, dok će Lazar Stojković igrati na dvojnu registraciju za KK Crvena zvezda i BKK Radnički.

Prvi pripremni meč crveno-bijeli igraju 04.09. protiv ekipe BKK Radnički (utakmica zatvorenog tipa), pet dana kasnije slijedi meč protiv Igokee (takođe zatvorenog tipa), nakon toga i dva vrlo jaka turnira na Kipru i Kritu, a posljednje mečeve pred start sezone crveno-bijeli će odigrati na VTB Superkupu u Beogradu (24-25.09.2025).

Tagovi

košarka KK Crvena zvezda Jago dos Santos

