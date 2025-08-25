Zvezdaši ga godinama dozivali, sada im se ostvarila želja: Čima Moneke prvi put obukao crveno-bijelo

Novi košarkaš Zvezde stigao je u Beograd, na početak priprema sa crveno-bijelima.

Novi krilni centar KK Crvena zvezda Čima Moneke stigao je u Beograd i zadužio opremu tima sa Malog Kalemegdana. Na crveno-bijelom dresu nosiće dres sa brojem "95" i od ponedjeljka će sa novim saigračima otići na testiranja pred početak priprema za takmičarsku sezonu 2025/26.

Moneke je sezonama bio želja navijača Zvezde i sada kada je potpisao ugovor očekuje se da bude jedan od lidera ekipe Janisa Sferopulosa. "Konačno sam stigao kući", poručio je on navijačima nakon što je stigao u glavni grad Srbije, na početku nove epizode svoje karijere.

Čima Moneke ima 29 godina, rođen je u Nigeriji, odrastao u Australiji, a košarkaško ime stekao na koledžina Nortist Si-Si i Ju-Si Ddejvis, kao i u francuskim timovima Roan, Danen, Kemper, Orlean, Monako... Sa velikim uspjehom igrao je i u Manresi i u Baskoniji, iz koje je stigao među crveno-bijele.

Takođe, Moneke je imao i epizodu u NBA ligi, u sezoni 2022/23, ali je za "kraljeve" odigrao dva meča, pa se vratio u Evropu.