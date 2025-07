Saša Obradović govorio o dolasku Monekea i Parkera

Saša Obradović uporedio je Džabarija Parkera i Čimu Monekea koji su ovog ljeta pojačali "vječite".

Izvor: MN PRESS

Nekadašnji trener Monaka i Crvene zvezde Saša Obradović osvrnuo se na nova pojačanja Crvene zvezde i Partizana, sa fokusom na na najzvučnija imena - Čimu Monekea i Džabari Parkera. Srpski strateg smatra da crveno-bijeli moraju za zaoštre konkurenciju na spoljnoj liniji, dok crno-bijeli treba da ojačaju reket.

"Partizanu još uvijek fali centar, Crvenoj zvezdi bek da bi bili još konkurentniji. Ove sezone nisam vidio da su igrali bolje u odnosu na ranije, ali ove godine vidim da mogu biti bolji nego što su bili tokom 2024/2025. Tu je sada i Valencija i Dubai, kao i Hapoel Tel Aviv, pa je još teže izboriti plasman u narednu fazu", rekao je Obradović gostujući u "Super indirektno kod Popa i Milana".

Potom je pokušao da uporedi Džabari Parkera i Čimu Monekea sa kojim je imao priliku da sarađuje u Monaku. "To su dva različita igrača, zavisi od ekipe koju imam kojeg bih doveo, onog koji više odgovara ekipi koju vodim. Mogu da zamislim da su se vodili mišljenjem da se upare neki igrači koji su već igrali ranije, kao što je slučaj u Crvenoj zvezdi gdje su sada Kodi Miler-Mekintajer i Čima Moneke. Vjerovatno i taj sistem igre treba da bude prilagođen kako je igrala Baskonija. Da li je to moguće i kako će to da se uskladi, to je već pitanje."

Naveo je prednosti i mane dvojice igrača i otkrio taktiku koju bi primijenio protiv njih. "Ne može u odnosu na jednog igrača da se priča bilo šta, osim u slučaju da su to pojedinci gornjeg doma izolacije ili onih igrača koji prave razlike. Na osnovu toga praviš tim, a oko ove dvojice već postoji ekipe. Različiti su igrači. Džabari Parker je napadački talentovaniji, dok je Čima Moneke veoma težak za čuvanje, jer je dosta brži od Parkera. Ako bi mene pitali, da pravim taktiku za jednog ili drugog, Džabarija Parkera bih konstantno napadao, a Monekeu bi uzeo desnu ruke, da sve u napadu ide na lijevu (smijeh)", rekao je Saša Obradović.

Koga su doveli Zvezda i Partizan?

Željko Obradović i Janis Sferopulos

Izvor: MN PRESS

Na Mali Kalemegdan je stigao "poker" Nigerijaca Ebuka Izundu, Semi Odželej, Čima Moneke i Džordan Nvora. Crveno-bijeli dres je zadužio američki bek Tajson Karter, potom Stefan Miljenović, dok se sa pozajmice vratio Uroš Plavšić. Klub je napustio Majk Daum, Miloš Teodosić je završio karijeru, dok se očekuje da Nemanja Nedović, Branko Lazić i Luka Mitrović više ne budu dio tima Janisa Sferopulosa.

Partizan je bio daleko manje aktivan, ali ako se uzme u obzir da su prošle sezone promijenili čitav tim, to ne čudi. Zvanično su predstavili Dilana Osetkovskog i pomenutog Džabarija Parkera. Klub su napustili Balša Koprivica i Brendon Dejvis. Status nekoliko igrača je pod znakom pitanja.