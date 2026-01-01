logo
"Dva dana nisam mogao da hodam, svašta mi je prolazilo kroz glavu": Cicipas priznao da je htio da batali tenis

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Stefanos Cicipas ispričao je da je poslije US opena i velikih bolova počeo da razmišlja i o mogućnosti da ostavi tenis i da mu je bilo veoma teško u tim momentima.

Cicipas razmišljao o kraju karijere Izvor: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP / Profimedia

Stefanos Cicipas (27) još nije proslavio ni 30. rođendan, a već razmišlja o ranom odlasku u penziju. Razlog za to su problemi sa leđima i veliki bolovi koje osjeća. Sve to se vidjelo i po lošim rezultatima, padu na ATP listi gdje je sada 36. igrač na svijetu. Nova sezona uskoro kreće.

"Najviše vremena proveo sam u oporavku. Kao što znate, dugo sam bio van terena. Na posljednja tri-četiri turnira prošle sezone sam jedva mogao da izdržim, fizički. Bilo mi je zato važno da zdrav uđem u novu sezonu. Uradio sam sve što je bilo potrebno, pratio svaki korak kako bih se vratio. Najviše me raduje posao koji sam uradio u posljednjih nekoliko nedjelja, posebno zbog bolova u leđima koja su bila moj najveći problem", počeo je Cicipas.

Onda je priznao da su mu bolovi pravili ogromne probleme prethodne sezone.

"Bio sam zabrinut, nisam znao da li ću moći da završim meč. U posljednjih šest-sedam mjeseci sam konstantno razmišljao da li ću moći da završim meč. Šta ako dobijem meč, da li ću moći sutradan da dođem i da odigram novi bez bolova?"

"Penzija? Svašta ti prolazi kroz glavu"

Najgore momente doživio je na US openu kada je poslije pet setova izgubio od Danijela Altmajera (Njemačka) u drugom kolu posljednjeg grend slema u sezoni.

"Bio sam baš uplašen poslije poraza na US openu. Bukvalno nisam mogao da hodam dva dana. Kada se tako nešto dogodi, onda moraš da počneš da razmišljaš o budućnosti i nastavku karijere. Ne mogu tačno da odgovorim na pitanje o ranom odlasku u penziju. Međutim, kada konstantno vidiš sebe u lošem stanju i da to ne traje samo nedjelju ili dvije dana, onda ti svašta prolazi kroz glavu", iskren je Stefanos.

Grčki teniser bi prije "bacio reket" nego živio u bolovima.

"Bilo je faza tokom prošle godine kada sam se pitao zašto ja ovo radim. Zašto sebi nanosim toliko bola. Bol nije nešto što je lepo kada ste sportista, posebno kada se konstantno vraća. Zato je za mene glavni cilj da živim bez bola nego da patim u sportu koji volim. Prije bih stao, nego nastavio da patim konstantno.

Ipak, njegova najveća želja je da još dugo bude na terenu i da se bori za titule.

"Moja želja je da budem srećan sa svojim životom. Ako jednog dana shvatim da ne mogu da se takmičim, tada ću da stavim tačku. Ne želim to da se desi i želja mi je da igram još 10 godina, to bi bio moj san. Tenis mi je dao mnogo toga. Teško mi je da razmišljam o tome da ga ostavim. Mentalno, takve stvari utiču mnogo", zaključio je Cicipas.

Tagovi

Tenis Stefanos Cicipas

