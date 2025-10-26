"Đokoviću, idi na Svetu Goru": Cicipas snimio poruku sa Novakovim fanom, Grk nije imao pojma šta je objavio

Grčki teniser Stefanos Cicipas sreo Novakovog fana u Čikagu, pa snimio zanimljiv vidio i obratio se direktno Srbinu.

Grčki teniser Stefanos Cicipas objavio je zanimljiv snimak na društvenim mrežama i obratio se direktno Novaku Đokoviću. Njih dvojica za nekoliko dana startuju na turniru u Atini gdje će biti glavni favoriti za osvajanje titule. Cicipas je slučajno sreo velikog Đokovićevog fana u Čikagu, snimili su zajedničku poruku, ali nekada treći teniser svijeta nije mogao ni da nasluti šta je Neša sa Kosova poručio najvećem srpskom sportisti ikada.

Cicipas je počeo rečima: "Nole, mi smo u Čikagu, ovdje je tvoj veliki fan", da bi se onda pojavio čovjek koji ima viziju kako da Đoković stigne do 25. grend slem titula.

"Ćao Novače, ja sam sa Kosova, Neša, pratim te cijelog života. Poslao sam ti skoro jedan mejl gdje sam napisao da ako hoćeš da osvojiš 25. grend slem morati da odeš u Grčku i da treniraš sa nekim Grkom koji ti je odavno predlagao neki udarac, a ti nisi htio da ga prihvatiš i to je Stefanos i to možeš samo na Svetoj Gori da uradiš, vjeruj mi. Mjesec dana se povuci i osvojićeš 25. titulu. Volim te i vidimo se u Sinsinatiju, kupio sam kartu", rekao je navijač u kameru.

"Ne znam šta je rekao, ali on je tvoj veliki fan", rekao je Cicipas na kraju videa.

Da li je Đoković spreman za Atinu?

Veliko je pitanje u kakvom fizičkom stanju će Novak stići u Grčku gdje će pokušati da stigne do 101. titule u karijeri. Nedavno je bio primoran da preda meč na egzibiciji Slem šest kraljeva u Rijadu, što je izazovalo veliku zabrinutost. Ipak, njegov brat Đorđe koji je organizator turnira dao je ohrabrujuće informacije.

"Sada se osjeća dobro, čini sve što je u njegovoj moći da bude u najboljoj mogućoj formi i igra u Atini. Povukao se iz Pariza, ali vrijedno radi na oporavku. Ima specifične probleme koji su se pogoršali u Šangaju", rekao je Đorđe i dodao:

"Rekao mi je koliko mu je važno da igra na ovom takmičenju, pred grčkim navijačima. On je genijalan kada je u pitanju priprema i oporavak, i zato je najbolji", zaključio je Đoković mlađi.