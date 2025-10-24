logo
Novak Đoković i Pantela ludovali na meču Crvene zvezde, a do njih štaka (VIDEO)

Novak Đoković i Pantela ludovali na meču Crvene zvezde, a do njih štaka (VIDEO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Pogledajte kako je izgledalo navijanje Delija i Novaka Đokovića na meču Zvezde i Baskonije.

novak djokovic navijao za zvezdu protiv baskonije Izvor: Twitter/dejanpilja/Screenshot

Crvena zvezda je sinoć savladala Baskoniju 90:72 i tako je došla do pete uzastopne pobjede u svim takmičenjima, nakon vrlo slabog početka sezone. Nakon nešto lošijeg prvog poluvremena, u nastavku se potpuno okrenula energija i Zvezda je otišla na ubjedljivu razliku, dijelom zahvaljujući i navijačima.

Među njima bio je i najbolji teniser svih vremena Novak Đoković koji je iz lože pratio meč u "Beogradskoj areni", zajedno sa bivšim fudbalerom Markom Pantelićem. Pogledajte kako je izgledalo njihovo "ludovanje" s navijačima:


Čini se da se Novaku Đokoviću najviše dopala pjesma "Olimpijakos".

Pogledajte

00:17
Novak Đoković u transu u Areni
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

Pogledajte

00:42
Novak Đoković Crvena zvezda Delije
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

Ovo je inače drugi put ove sezone da je Novak Đoković bio u "Areni" i navijao za Crvenu zvezdu.

Pogledajte i fotografije sa meča Crvene zvezde i Baskonije:

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:52
Ovacije za Sašu Obradovića
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić
Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić

(MONDO)

Tagovi

Novak Đoković Marko Pantelić košarka KK Crvena zvezda Evroliga

