Novak Đoković i Pantela ludovali na meču Crvene zvezde, a do njih štaka (VIDEO)

Pogledajte kako je izgledalo navijanje Delija i Novaka Đokovića na meču Zvezde i Baskonije.
Izvor: Twitter/dejanpilja/Screenshot
Crvena zvezda je sinoć savladala Baskoniju 90:72 i tako je došla do pete uzastopne pobjede u svim takmičenjima, nakon vrlo slabog početka sezone. Nakon nešto lošijeg prvog poluvremena, u nastavku se potpuno okrenula energija i Zvezda je otišla na ubjedljivu razliku, dijelom zahvaljujući i navijačima.
Među njima bio je i najbolji teniser svih vremena Novak Đoković koji je iz lože pratio meč u "Beogradskoj areni", zajedno sa bivšim fudbalerom Markom Pantelićem. Pogledajte kako je izgledalo njihovo "ludovanje" s navijačima: