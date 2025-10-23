logo
Šta donosi Džered Batler Crvenoj zvezdi?

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Džered Batler je potpisao ugovor sa Crvenom zvezdom. Tu je da "zakrpi" rupu na beku, ali uskoro bi mogao da postane i prvi plej crveno-bijelih.

Šta donosi Džered Batler Crvenoj zvezdi Izvor: Patrick Smith / Getty images / Profimedia / MN Press

Crvena zvezda je uspjela. Doveden je bek koji će zakrpititi rupu koja se otvorila gomilom povreda i bolesti koje su poremetile tim na početku sezone.

Džered Batler je stigao kao igrač koji će biti prva opcija na mjestu beka poslije povrede Ajzee Kenana koji je završio sezonu, kao i poslije bolesti Tajsona Kartera. Amerikanac koji je sjajno počeo sezonu se razbolio i zbog plućne embolije ne može na teren.
Dobre vijesti su da je Džordan Nvora u formi kao i da je konačno spreman Ognjen Dobrić, ali šta će promeniti novi bek u igri Zvezde?

Crvena zvezda je u svom saopštenju o dolasku Batlera navela da je on stigao u četvrtak ujutru i da će se staviti na raspolaganje Saši Obradoviću poslije testova i medicinskih provera. To znači da će vrlo vjerovatno biti na utakmici sa Baskonijom od 21 čas, ali samo kao navijač.

Ipak već protiv Mege u subotu u okviru ABA lige očekuje se da bi Batler mogao da bude u 12, a ako ne tu, onda sasvim sigurno za duplo kolo Evrolige sa Asvelom i Makabijem u Beogradu. Čak se tu već očekuje ozbiljnija uloga američkog beka.

Kakva su pomjeranja u timu?

Vidjećemo, ali za sada djeluje da će Ognjen Dobrić i Batler polako preuzimati minute na poziciji beka. To znači da će se Džordan Nvora premještati više na krilo, a možda i najveći gubitnik ovog transfera bi mogao da bude Stefan Miljenović koji teško da će, bar na poziciji beka, sada imati prostora.

Neka se zapita i Jago

Džered Batler bi za sada mogao da bude rješenje na poziciji beka zbog velikog broja povreda, ali on je prije svega plejmejker. Zbog toga bi i Jago Dos Santos mogao da ostane bez minuta i mjesta u timu.

Vidjeli smo i čuli da je recimo Vlade Đurović redovno govorio da je Crvenoj zvezdi potreban startni plejmejker, a i za to mesto se kandiduje Batler. Ipak vrlo vjerovatno će to zavisiti od forme i zdravlja raspoloživih bekova. Ako se Tajson Karter vrati u nekom trenutku sezone, ako Ognjen Dobrić pronađe šutersku formu ili ako Džordan Nvora nastavi da pruža bolje partije kao "dvojka", a ne "trojka" mogli bismo zapravo da vidimo Batlera na mjestu pleja i to kao opciju broj jedan.

Vidjeli smo takođe i da je u nekim varijantama igrao Saša Obradović sa Miler-Mekintajerom i Jagom u istom momentu na terenu, a sa Džeredom Batlerom u rotaciji Zvezda će sasvim sigurno redovno igrati sa dva organizatora igre odjednom na parketu.

