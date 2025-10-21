"On je ozbiljan igrač, mogli bismo mi da ga dovedemo": Moneke našao pojačanje Zvezdi u NBA ligi

Čima Moneke hvalio je američkog košarkaša Džereda Batlera i spomenuo je da bi Crvena zvezda mogla njega da dovede usljed svih problema koje ima sa povredama.
Crvena zvezda ima ozbiljne probleme sa povrijeđenim igračima. Potreban im je što prije igrač na bekovskim pozicijama, a rješenje bi mogao da bude Džered Batler (25). To je prijedlog koji ima ni manje ni više nego košarkaš crveno-bijelih Čima Moneke.
On je gostovao u jednom podkastu i pričao je baš o američkom košarkašu koji već četiri godine igra u NBA ligi. Ima samo riječi hvale na njegov račun i sugerisao je čelnicima kluba da ga dovedu.
Čima zna znanje#kkczpic.twitter.com/rruwP2pS4v— Pepetar (@Pepetar213493)October 21, 2025
"On je impresivan. Džered je ozbiljan igrač. Taj čovek je baš ozbiljan. Sr**e, mi bismi mogli da ga uzmemo", rekao je Moneke u jednom podkastu i tako raspalio maštu navijača pošto je ta izjava već počela da se širi po društvenim mrežama.
Džered Batler rođen je 25. avgusta 2000. godine u Luizijani (Amerika), visok je 191 centimetar i igra na poziciji plejmejkera, ali može da igra i beka. Završio je koledž na Bejloru i 2021. godine je odabran kao 40. pik na draftu od strane Nju Orleansa, ali je odmah trejdovan u Jutu. Igrao je još u Oklahomi, Vašingtonu i Filadelfiji, ali je dosta vremena proveo u Razvojnoj ligi. Upravo je u dresu Siksersa imao najbolju sezonu u NBA ligi i imao je prosek od 11.5 poena, 4,9 asistencije i 2.5 skokova po meču.
Batler je igrao za Finiks i pokušao da se izbori za ugovor, ubacio je Lejkersima 35 poena, uz 9 asistencija i 7 skokova i poslije tog meča je dobio otkaz. Pitanje je da li ima želju da igra u Evropi, ali je jasno da bi pravio razliku u Evroligi.
