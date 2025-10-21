"On je ozbiljan igrač, mogli bismo mi da ga dovedemo": Moneke našao pojačanje Zvezdi u NBA ligi

Čima Moneke hvalio je američkog košarkaša Džereda Batlera i spomenuo je da bi Crvena zvezda mogla njega da dovede usljed svih problema koje ima sa povredama.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia/mn press

Crvena zvezda ima ozbiljne probleme sa povrijeđenim igračima. Potreban im je što prije igrač na bekovskim pozicijama, a rješenje bi mogao da bude Džered Batler (25). To je prijedlog koji ima ni manje ni više nego košarkaš crveno-bijelih Čima Moneke.

On je gostovao u jednom podkastu i pričao je baš o američkom košarkašu koji već četiri godine igra u NBA ligi. Ima samo riječi hvale na njegov račun i sugerisao je čelnicima kluba da ga dovedu.

"On je impresivan. Džered je ozbiljan igrač. Taj čovek je baš ozbiljan. Sr**e, mi bismi mogli da ga uzmemo", rekao je Moneke u jednom podkastu i tako raspalio maštu navijača pošto je ta izjava već počela da se širi po društvenim mrežama.

Džered Batler rođen je 25. avgusta 2000. godine u Luizijani (Amerika), visok je 191 centimetar i igra na poziciji plejmejkera, ali može da igra i beka. Završio je koledž na Bejloru i 2021. godine je odabran kao 40. pik na draftu od strane Nju Orleansa, ali je odmah trejdovan u Jutu. Igrao je još u Oklahomi, Vašingtonu i Filadelfiji, ali je dosta vremena proveo u Razvojnoj ligi. Upravo je u dresu Siksersa imao najbolju sezonu u NBA ligi i imao je prosek od 11.5 poena, 4,9 asistencije i 2.5 skokova po meču.

Batler je igrao za Finiks i pokušao da se izbori za ugovor, ubacio je Lejkersima 35 poena, uz 9 asistencija i 7 skokova i poslije tog meča je dobio otkaz. Pitanje je da li ima želju da igra u Evropi, ali je jasno da bi pravio razliku u Evroligi.

