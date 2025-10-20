Zvezdin fudbaler ne propušta mečeve košarkaša: Nikome nije jasno zašto se ovako obukao

Cijela hala gledala u golmana Mateuša, koji se na meču Zvezdinih košaraša pojavio u neobičnom izdanju.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Crvene zvezde su nakon tri pobjede u nizu na mečevima Evrolige imali imperativ pobjede u ABA ligi, a dolazak Ilirije iz prvih redova ispratile su i kolege iz fudbalskog crveno-bijele porodice. Dok je slovenački fudbaler Timi Maks Elšnik stigao kako bi gledao meč protiv ekipe iz Ljubljane, za golmana Mateuša Magaljaeša može se reći da je već "inventar" na utakmicama košarkaša Zvezde!

Brazilac, koji je prije nekoliko mjeseci stigao u Beograd, ove sezone ne propušta utakmica Zvezdinih košarkaša! On je prisutan na svim utakmicama, i u regionalnom takmičenje i u Evroligi, gdje je Zvezda imala više razloga za radost jer već ima dvije pobjede na svom terenu. Mateuš je na tim mečevima bio među navijačima koji su ekipi davali vjetar u leđa.

Bio je tu i protiv Ilirije, u veoma neobičnom izdanju. Iako u Beogradu nije previše toplo ovih dana, Brazilac je u potkošulji odgledao utakmicu srpskog i slovenačkog kluba, kao da je na plaži. Moguće je da se Mateuš "raskomotio" nakon što je Jagu dos Santosu uručio svoj dres, a koji je plejmejker čak i obukao tokom zagrijavanja za ovu utakmicu. Ipak, to ga ne pravda za čudan donji dio stajlinga, pošto je imao veoma neobičnu trenerku.

Dolazak Zvezdinih fudbalera na mečeve košarkaša nije nikakva novost. Nemanja Radonjić je redovan na mjestima pored terena u Pioniru i Areni, a prije nekoliko dana su na utakmici protiv Real Madrida primijećeni Stefan Leković, Vasilije Kostov, Marko Arnautović, Tomaš Hendel... Viđali smo kroz istoriju i drugačije primere - prošle sezone su košarkaši pružali podršku fudbalerima na stadionu "Rajko Mitić".