"Povratak otpisanih": Saša Obradović ima dobre vijesti za navijače, samo jedno traži od svojih igrača

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Trener Crvene zvezde Saša Obradović oglasio se pred meč sa Ilirijom u ABA ligi.

ABA liga Crvena zvezda Ilirija najava Izvor: MN PRESS

Košarkaši Crvene zvezde dočekuju ekipu Ilirije u 3. kolu ABA lige, a meč je na programu u ponedjeljak od 18 časova u hali "Aleksandar Nikolić". Crveno-beli dočekuju ovu utakmicu u fantastičnom raspoloženju, poslije dvije pobjede u duplom kolu Evrolige, protiv Žalgirisa i Real Madrida.

Ipak, poraz protiv Zadra je i više nego opomena za izabranike Saše Obradovića i crveno-bijeli nemaju pravo na novu grešku, pogotovo ne protiv novajlije u ligi. Trener crveno-bijelih naglašava da pristup na ovoj utakmici mora biti identičan kao i u duelima sa Žalgirisom i Realom. Imao je i dobre vijesti za navijače jer se neki igrač polako vraćaju iz povreda.

"Znamo kakav bi ambijent voljeli da imamo, kao što priželjkujemo da imamo podršku naših navijača u ovoj važnoj utakmici. Trenirali smo, pričali smo i analizirali smo naše greške iz prethodnih mečeva, kako bi ih naravno smanjili, eliminisali i napredovali. Međutim, stalno napominjem to – zajedništvo i tim, to je važno. Moramo da nastupimo kao tim i da imamo dobar pristup, jer najteže je dobiti utakmice koje si već "dobio". Ono što je meni kao treneru važno, pristup mora da bude dobar, kao što na svakom treningu moraš da imaš dobar odnos. Pokušaćemo da uvedemo pojedine igrače, uvećava se njihov broj, oporavljaju se, i to je jedna od stvari koje moramo da vidimo u ovoj utakmici", rekao je trener Crvene zvezde Saša Obradović.

Zamjenik kapitena Dejan Davidovac smatra da svaki tim u ligi ima svoj kvalitet i da je zaslužio najveći mogući respekt.

"Svaki tim mora da se uvažava maksimalno, pa i ekipa Ilirije. Dolaze u Beograd opušteni, imaju svoj kvalitet, mi sa druge strane nemamo prvao na greške u ovom takmičenju nakon poraza od Zadra. Pozivam naše navijače da dođu i pruže nam podršku jer bi nam još jedna dobra utakmica dala i dobar uvod u meč sa Baskonijom koji slijedi u Evroligi", rekao je Davidovac.

Tagovi

KK Crvena zvezda košarka KK Ilirija Saša Obradović treneri ABA liga Dejan Davidovac

