Kako je Saša Obradović "probudio" Zvezdu? Shvatio je šta mora da promijeni, pa pregazio Real u Areni

Odlazak Sferopulosa i dolazak Obradovića u potpunosti je promijenio Crvenu zvezdu koja je upisala treću uzastopnu pobjedu u Evroligi i pored svih problema sa povredama.

Od početka sezone sa skorom 0-3, do tri uzastopna trijumfa u Evroligi u razmaku od samo desetak dana. To je put koji je Crvena zvezda Meridianbet prošla. Šta se dogodilo u tom periodu? Janis Sferopulos dobio je "zahvalnicu", a ekipu je preuzeo Saša Obradović. Između toga je tim vodio Tomislav Tomović.

Mnogo toga se promijenilo u samoj igri crveno-bijelih u tom periodu, a na svojoj koži to je najbolje osjetio Real Madrid koji je pregažen u Beogradu (90:75). Nije izgledalo da će tako biti kada je u drugoj deonici španski tim imao dvocifren plus i igrao bolje (31:20), ali je od tog momenta pa već do poluvremena srpski tim napravio preokret, poveo (43:39), a onda u drugom poluvremenu "skinuo krunu kralju" i upisao veliku pobjedu.

Obradović je tako po povratku na Mali Kalemegdan imao savršenu sedmicu, dvije pobede na dva meča u punoj Areni i prava "injekcija" samopouzdanja za sve u momentima kada ekipa ima ogromne probleme sa povredama i igra praktično bez beka.

Kakve sve promjene je Obradović pravio?

Saša je odlučio da od prvog minuta na Valtera Tavaresa pošalje iskusnog Donatasa Motiejunasa i to je dalo rezultat. Svjestan je bio Litvanac da nije jači od rivala, koristio je inteligenciju i iskustvo i izluđivao centra Madriđana. Kada se umorio, ušao je Ebuka Izundu i odmah napravio ekspresna tri faula, tada je u igru vratio Monekea i zajedno sa Odželejem se mijenjao na poziciji centra od kraja prve četvrtine.

Bilo je potrebno malo vremena da sve to proradi. Real je koristio te minute "traženja" i u 13. minutu imao dvocifren plus (31:20). Tada je Obradović bio primoran da reaguje, da vrati Nikolu Kalinića i Donatasa Motiejunasa i izvadi Odželeja i Davidovca. Mekintajer je pokrenuo, a zbog trojke Kalinića (33:33) je dvorana "eksplodirala". Nvora je proradio u završnici, Odželej pogodio trojku, a onda je u drugom dijelu sve bilo drugačije, baš zahvaljujući toj završnici prvog poluvremena.

Obradović je na oko sedam minuta prije poluvremena pozvao Tomovića, obavili su kratak razgovor, razmijenili mišljenja i to je možda i najbolji pokazatelj neke nove saradnje i pored klupe. U trećem kvartalu potpuno su "ugušili" rivala. Odželej je igrao na poziciji centra, izluđivao je Tavaresa, tjerao ga da što više izlazi van reketa, što je ostavljalo prostor drugim igračima za prodor. Koristili su to prvenstveno Mekintajer i Nvora. Real se do te mere unervozio da je Serđo Skariolo na tri minuta prije kraja treće dionice dobio tehničku zbog žestokih protesta. Već tada je bilo jasno da je Sašin plan dao rezultat i da je gostima potrebno pravo čudo da se izvuku iz grotla Arene.

Ključna trojka i "gaženje"

Jedan od momenata koji je vjerovatno bio i preloman bila je trojka Dejana Davidovca uz zvuk sirene pred kraj treće četvrtine (66:53). To je potpuno slomilo Madriđane. Bio je to ujedno i jedini koš kapitena Zvezde na ovom meču, ali i te kako važan.

U četvrtoj dionici sa tribina se čulo "Zvezdo, zgazi ih sve", poznata navijačka pjesma bila je potpuno primenljiva za dešavanja na parketu. Zvezda je dominirala, Mekintajer je radio ono što najbolje zna, trčao u tranziciji, išao na prodore, pogađao kad je bilo bitno, Nvora je pokazao sigurnost, a Motiejunas se mučio sa šutom (2/7 za dva), ali je u odbrani dao nemjerljiv doprinos u čuvanju Tavaresa.

Junak iz sjenke definitivno je bio Odželej koji je odradio sjajan posao u odbrani, posebno na Tavaresu, ali i nevjerovatno Kalinić koji je dao dvije trojke i "ginuo" u defanzivi. Neka potpuno druga slika Zvezde i pokazatelj da ova ekipa ima ogroman potencijal. Samo je bio potreban neko da "uključi" dugme. Obradović je izgleda to dugme uspio da nađe, za razliku od Sferopulosa, kome to nikako nije polazilo za rukom.

Trenerski pečat - odbrana

Zvezda je u tri poraza na startu sezone (Bajern, Armani i Zadar) primila na svakom skoro po 100 poena (97 od njemačkog tima, 92 od italijanskog i 85 od hrvatskog), loše je branila šut za tri, dosta se mučila u odbrani.. A sada izgleda potpuno drugačije.

Skoro sve timove spustila je na ispod 80 poena poslije toga. Fenerbahče je jedini prešao tu liniju (dao je 81), Žalgiris 79, a Real 75. Upravo su to detalji na kojima se vidi pečat trenera i nešto na čemu insistira. Uostalom, potvrdili su to igrači poslije meča.

"Odbrana se promijenila, dosta poena smo davali u svakom meču, ali je naš fokus na defanzivi sada drugačiji. Što se trenerovih savjeta za mene tiče, želi da izađem i da se borim, isto želi od svih nas", poručio je Mekintajer koji je dao 18 poena.

Sezona je tek počela, tek je sredina oktobra, ima još mnogo da se igra, ali se već sada vidi da je ovo neka druga Zvezda koja je počela da leti. Koliko će taj let trajati i koliko može, to niko ne zna. Ono što je jedino jasno jeste da će svi da izađu i da se bore do posljednje sekunde, a dobra vijest je da se povrijeđeni igrači polako vraćaju u tim. Dobrić je najavio da će biti spreman za meč sa Baskonijom (23.oktobar u Areni).