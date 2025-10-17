logo
"Slušaj, to nije moguće": Tražili od Obradovića da udari na Sferopulosa, a onda je ovo uradio

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Saša Obradović naslijedio je ekipu od Janisa Sferopulosa i preporodio ju je, ali ne dopušta sebi da kritikuje svog prethodnika.

Saša Obradovič poslije pobjede Zvezde nad Realom Izvor: TV Arena sport

Crvena zvezda sa Sašom Obradovićem izgleda potpuno drugačije nego što je to bio slučaj sa Janisom Sferopulosom. Nije to samo "na oko", vidljivo je i kroz rezultate, pošto je večeras odigrala fantastičnu utakmicu u "Beogradskoj areni" i savladala je Real Madrid 90:75.

Međutim, Saša Obradović nijednog trenutka nije sebi dozvolio da "padne u euforiju", iako je najmanje četiri puta od novinara poslije utakmice čuo da je ovo bila jedna od najboljih partija koje je Crvena zvezda odigrala u posljednjih nekoliko godina. Uz to, Obradović je na konferenciji za medije upitan i kako je od "tako anemične i apatične ekipe" kakva je bila kod Sferopulosa uspio da napravi ovakav preokret, što kao da je bio poziv da se kritikuje Grk.

Obradović to sebi nije dopustio, ni reč kritike nije želio da uputi Sferopulosu: "Kako? Dobra Sferopulosova selekcija. Slušaj... Nemoguće da ja sad sebe ističem. Nisam euforičan lik da kažem da se sve promijenilo od kada sam ja došao", kazao je trener Crvene zvezde na konferenciji za medije.

"Bitno je da znaš način kako da okupiš igrače. To je najveća tajna našeg posla. Taktiku možeš da naučiš i da staviš igrača u dobre pozicije. Dobro je da u ovoj košarci mora da postoji izolacija košarkaša. Očekivalo se da Karter i Grejam budu ti koji će da kreiraju, ovdje je Nvora zajedno sa Kodijem nalazio način da, mi žarkonski kažemo - pipaju reket. Ulazili su i nalazili dobre poene. Meni je posao olakšalo to što imam domaće igrače koje poznajem, ali i Motiejunasa koji zna šta tražim. Jako je to dobro prenio u svlačionici. Isto i Moneke. Tako da mi je na taj način olakšan ulaz. Ima dosta stvari na kojima može da se radi. Ne treba da budemo euforični u porazima, ni kataklizmatični u porazima. Hajde da nađemo sredinu", dodao je Obradović.

Šta je još rekao Obradović?

Istakao je da je Crvena zvezda dobro pripremila utakmicu i da mu se dopada hemija među igračima koja se stvorila, očekuje da to bude još bolje posle svake utakmice, ali da i dalje ima premalo igrača u rosteru zbog povreda.

"Ja sam trenerski rečeno zabrinut, volio bih da imam više igrača koji mogu da produkuju. Dobrić i Plavšić su pred povratkom. Biće to snaga više", naglasio je Obradović koji nije siguran da li će biti spremni već za ponedjeljak i meč protiv Ilriije u ABA ligi u Beogradu.

Saša Obradović slavi pobedu Zvezde sa igračima
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Hvalio je i Kodija Miler-Mekintajera kome se poslije utakmice izvinio i Vlade Đurović.

"Bio je sjajan, prisutan, bez njegove dobre igre ne bismo pobijedili Real Madrid. Ovo je dobra timska pobjeda. U svakom momentu je neki drugi igrač produkovao. Semi je dao važne trojke, dvojku, tako da je to jedan dio, a sa iskustvom Kalinića da poveže sve lakše je voditi ekipu. Opet, ovo je jedna jaka, dobra pobjeda, razlog da vjerujemo da smo našli put koji treba da slijedimo. Samo da smo zdravi", dodao je Obradović i takođe pohvalio Semija Odželeja na partiji protiv Valtera Tavaresa na "petici" gdje će ga više koristiti od prethodnika.

