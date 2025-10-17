logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

UŽIVO CRVENA ZVEZDA - REAL MADRID: Veliki preokret u Areni, sve pršti! 0
Evroliga Crvena zvezda Real Madrid uživo prenos livestream
Evroliga Crvena zvezda Real Madrid uživo prenos livestream
0

UŽIVO CRVENA ZVEZDA - REAL MADRID: Veliki preokret u Areni, sve pršti!

Pratite uživo meč Crvene zvezde i Real Madrida u okviru 5. kola Evrolige.

Evroliga Crvena zvezda Real Madrid uživo prenos livestream Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda je uspjela da se "resetuje" dolaskom Saše Obradovića, nakon bolnih 0-3 na početku sezone - došle su dvije uzastopne pobjede. Prvu je Tomislav Tomović donio protiv Fenerbahčea u Istanbulu, potom je i Obradović debitovao pobjedom nad Žalgirisom u Beogradu, a tri dana na isto mjestostiže Real Madrid.

Ostanite uz MONDO, meč u "Beogradskoj areni" počinje u 19 časova, a MONDO će pratiti susret sa lica mjesta.

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
20:12

23' - 50:45 Lijepo igra Zvezda!

I dalje dobra igra Crvene zvezde, Nvora sve aktivniji, a Tavares u problemu sa faulovima.

19:54

Poluvrijeme - 43:39!

Odželej pogađa trojku u sjajnom posljednjem napadu Zvezde, veliki preokret. Na pauzu Zvezda ide sa 43:39!

19:51

19' - 40:37 Nvora!

Konačno i njegov doprinos, Jago je ukrao loptu, a Kalinić isporučio vrhunsko dodavanje za tri poena.

19:48

18' - 35:36 Gledamo egal

Kalinić postiže važne poene poslije promašaja Motiejunasa, dok je na drugoj strani Abalde pogodio trojku, a Kampaco izvukao dva slobodna bacanja poslije faula Jaga.

19:41

16' - 33:33 Kalinić!

To se čekalo, prvi poeni za Kalinića i to u tranziciji. Pogađa trojku za izjednačenje, pa Skariolo zove tajm-aut.

19:40

16' - 30:33 Sve sam Kodi!

Kodi Miler-Mekintajer ima već 15 poena, a sad daje sjajnu asistenciju i za Monekea. Polovinu svih poena dao je Kodi, dok je sad Nvora dao doprinos u odbrani, dok nedostaje njegov doprinos u napadu.

19:38

14' - 25:32 To se traži!

Ne ide šut danas Motiejunasa, ali ispravlja ga Moneke koji pogađa uz faul, konačno poeni nekog ko nije Kodi. U međuvremenu Dek pravi treći faul, koliko ima i Izundu.

19:25

12' - 20:28 Tajm-aut!

Nije zadovoljan Saša Obradović, zove tajm-aut poslije neorganizovanih napada Zvezde i pogotka Hezonje.

19:21

10' - 20:25 Kodi bez greške!

Sam igra Kodi MIler-Mekintajer, za kraj četvrtine još pet poena... Ali, moraju i ostali da se uključe!

19:18

8' - 13:22 Jako loš skok Zvezde

Mnogo problema imaju igrači Zvezde na defanzivnom skoku, Okeke ima već četiri ofanzivna, što je velika prednost gostiju.

19:14

6' - 11:16 Glasno u Areni

Čuma Okeke, pa Čima Moneke. Prvi put na terenu Mario Hezonja i Fakundo Kampaco, a ušao je i Izundu.

19:07

4' - 9:8 Zapalio se Kodi!

Sedam uzastopnih poena za Kodija Miler-Mekintajer koji je u ranoj fazi napada "ispalio" trojku i iznenadio odbranu Reala.

19:05

2'- 2:4  Počelo je!

Sjajno kreće Džordan Nvora, krade loptu i poslije četiri sekunde dovodi Zvezdu u vođstvo, pa Abalde i Maledon okreću, dok je zatim došlo do uzastopnih promašaja crveno-bijelih...

19:01

Uskoro krećemo!

Igrači su odavno na parketu, završili su zagrijavanje i svakog trenutka će meč u "Beogradskoj areni" početi.

19:01

Evo sastava!

Zvezda: Mekintajer, Miljenović, Nedeljković, Davidovac, Kalinić, Izundu, Motiejunas, Nvora, Odželej, Radošić, Moneke, Jago

Real Madrid: Lajls, Abalde, Kampaco, Okeke, Hezonja, Maledon, Dek, Garuba, Fernando, Tavares, Ljulj, Feliz

18:59

Kako stoji Zvezda s Realom?

Najuspešniji klub Evrope dobio je posljednjih sedam mečeva sa Crvenom zvezdom i "svejedno mu je" da li je kod kuće ili u gostima. Crvena zvezda je posljednju pobjedu upisala u martu 2022. godine pred domaćim navijačima kada je bilo 65:62.

18:59

Ko sudi meč?

Sudijska komisija Evrolige izabrala je Difalu (Francuska), Zamojskog (Poljska) i Račisa (Litvanija) za današnje sudije.

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Najnovije