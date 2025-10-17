UŽIVO CRVENA ZVEZDA - REAL MADRID: Veliki preokret u Areni, sve pršti!

Pratite uživo meč Crvene zvezde i Real Madrida u okviru 5. kola Evrolige.

Crvena zvezda je uspjela da se "resetuje" dolaskom Saše Obradovića, nakon bolnih 0-3 na početku sezone - došle su dvije uzastopne pobjede. Prvu je Tomislav Tomović donio protiv Fenerbahčea u Istanbulu, potom je i Obradović debitovao pobjedom nad Žalgirisom u Beogradu, a tri dana na isto mjestostiže Real Madrid.

