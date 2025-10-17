UŽIVO CRVENA ZVEZDA - REAL MADRID: Veliki preokret u Areni, sve pršti!

Pratite uživo meč Crvene zvezde i Real Madrida u okviru 5. kola Evrolige.
Crvena zvezda je uspjela da se "resetuje" dolaskom Saše Obradovića, nakon bolnih 0-3 na početku sezone - došle su dvije uzastopne pobjede. Prvu je Tomislav Tomović donio protiv Fenerbahčea u Istanbulu, potom je i Obradović debitovao pobjedom nad Žalgirisom u Beogradu, a tri dana na isto mjestostiže Real Madrid.
meč u "Beogradskoj areni" počinje u 19 časova
23' - 50:45 Lijepo igra Zvezda!
I dalje dobra igra Crvene zvezde, Nvora sve aktivniji, a Tavares u problemu sa faulovima.
Poluvrijeme - 43:39!
Odželej pogađa trojku u sjajnom posljednjem napadu Zvezde, veliki preokret. Na pauzu Zvezda ide sa 43:39!
19' - 40:37 Nvora!
Konačno i njegov doprinos, Jago je ukrao loptu, a Kalinić isporučio vrhunsko dodavanje za tri poena.
18' - 35:36 Gledamo egal
Kalinić postiže važne poene poslije promašaja Motiejunasa, dok je na drugoj strani Abalde pogodio trojku, a Kampaco izvukao dva slobodna bacanja poslije faula Jaga.
16' - 33:33 Kalinić!
To se čekalo, prvi poeni za Kalinića i to u tranziciji. Pogađa trojku za izjednačenje, pa Skariolo zove tajm-aut.
16' - 30:33 Sve sam Kodi!
Kodi Miler-Mekintajer ima već 15 poena, a sad daje sjajnu asistenciju i za Monekea. Polovinu svih poena dao je Kodi, dok je sad Nvora dao doprinos u odbrani, dok nedostaje njegov doprinos u napadu.
14' - 25:32 To se traži!
Ne ide šut danas Motiejunasa, ali ispravlja ga Moneke koji pogađa uz faul, konačno poeni nekog ko nije Kodi. U međuvremenu Dek pravi treći faul, koliko ima i Izundu.
12' - 20:28 Tajm-aut!
Nije zadovoljan Saša Obradović, zove tajm-aut poslije neorganizovanih napada Zvezde i pogotka Hezonje.
10' - 20:25 Kodi bez greške!
Sam igra Kodi MIler-Mekintajer, za kraj četvrtine još pet poena... Ali, moraju i ostali da se uključe!
8' - 13:22 Jako loš skok Zvezde
Mnogo problema imaju igrači Zvezde na defanzivnom skoku, Okeke ima već četiri ofanzivna, što je velika prednost gostiju.
6' - 11:16 Glasno u Areni
Čuma Okeke, pa Čima Moneke. Prvi put na terenu Mario Hezonja i Fakundo Kampaco, a ušao je i Izundu.
4' - 9:8 Zapalio se Kodi!
Sedam uzastopnih poena za Kodija Miler-Mekintajer koji je u ranoj fazi napada "ispalio" trojku i iznenadio odbranu Reala.
2'- 2:4 Počelo je!
Sjajno kreće Džordan Nvora, krade loptu i poslije četiri sekunde dovodi Zvezdu u vođstvo, pa Abalde i Maledon okreću, dok je zatim došlo do uzastopnih promašaja crveno-bijelih...
Uskoro krećemo!
Igrači su odavno na parketu, završili su zagrijavanje i svakog trenutka će meč u "Beogradskoj areni" početi.
Evo sastava!
Zvezda: Mekintajer, Miljenović, Nedeljković, Davidovac, Kalinić, Izundu, Motiejunas, Nvora, Odželej, Radošić, Moneke, Jago
Real Madrid: Lajls, Abalde, Kampaco, Okeke, Hezonja, Maledon, Dek, Garuba, Fernando, Tavares, Ljulj, Feliz
Kako stoji Zvezda s Realom?
Najuspešniji klub Evrope dobio je posljednjih sedam mečeva sa Crvenom zvezdom i "svejedno mu je" da li je kod kuće ili u gostima. Crvena zvezda je posljednju pobjedu upisala u martu 2022. godine pred domaćim navijačima kada je bilo 65:62.
Ko sudi meč?
Sudijska komisija Evrolige izabrala je Difalu (Francuska), Zamojskog (Poljska) i Račisa (Litvanija) za današnje sudije.