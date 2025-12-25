logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Otkrivena tajna kultnog horor filma: Dru Barimor vrištala u slušalicu, a prava policija sve vrijeme bila na vezi

Otkrivena tajna kultnog horor filma: Dru Barimor vrištala u slušalicu, a prava policija sve vrijeme bila na vezi

Izvor mondo.rs
0

Glumica je nekoliko puta ponavljala ovu scenu i iznova zvala policiju koja je šokirano slušala ženski glas s druge strane

Otkrivena tajna kultnog horor filma: Dru Barimor vrištala u slušalicu, a prava policija sve vrijeme bila na vezi Izvor: YouTube/Little Dark One

Skoro tri decenije nakon premijere, kultni horor film "Vrisak" i dalje važi za jedan od najuticajnijih i najšokantnijih slešer filmova u istoriji žanra. Režija Vesa Krejvena, u kombinaciji sa napetom atmosferom, brutalnim nasiljem i prepoznatljivim negativcem Goustfejsom, učinila je da ovaj film ostane duboko urezan u sjećanje publike širom svijeta.

Dru Barimor u ovom ostvarenju tumači Kejsi Beker, tinejdžerku koja veče provodi sama u porodičnoj kući, spremajući se da gleda film. Bezazleni telefonski razgovor sa nepoznatim muškarcem ubrzo prerasta u smrtonosnu igru, a scena se završava brutalno — sve u prvih petnaestak minuta filma.

Snimanje ove sekvence bilo je izuzetno iscrpljujuće, a Barimorova je priznala da je nakon završetka bila potpuno emotivno i fizički iscrpljena. Uprkos tome, upravo njen nastup smatra se jednim od ključnih razloga zašto je uvodna scena "Vriska"ostala toliko upečatljiva.

Film prati i niz zanimljivih anegdota sa snimanja. Jedna od najpoznatijih odnosi se na činjenicu da je tokom snimanja scene u kojoj Kejsi pokušava da pozove hitnu pomoć, telefon na setu bio stvarno povezan jer su zaboravili da ga isključe. Zbog toga je glumica, nesvjesno, više puta zaista pozvala broj 911, što je izazvalo zabunu kod operatera, a u jednom trenutku i povratni poziv policije, zabrinute zbog onoga što su čuli, piše Far Out Magazine.

Dru je vrištala u slušalicu, te je uslijedio povratni poziv policije. Na setu su shvatili šta se dogodilo, pa su objasnili da nema mjesta panici.

Podsjetite se ove scene:

Dru Barimor u filmu Vrisak
Izvor: YouTube/Little Dark One

(Nova, MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

film glumice

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA