logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Oštre riječi Vlade Đurovića: "Niko iz Zvezde ne bi igrao u Realu"!

Oštre riječi Vlade Đurovića: "Niko iz Zvezde ne bi igrao u Realu"!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Vlade Đurović u svom stilu najavio meč Crvene zvezde i Real Madrida.

Vlade Đurović- nijedan igrač Zvezde ne bi mogao da igra u Realu Izvor: arena 1 premium

Poznati košarkaški trener i analitičar Vlade Đurović imao je zanimljivu najavu utakmice između Crvene zvezde i Real Madrida koja počinje od 19 časova. Crveno-bijeli dočekuju španskog velikana nakon dvije uzastopne pobjede u elitnom takmičenju, dok je Real u prethodnom kolu nadigrao Partizan. Ono što može biti ključni faktor je to što su izabranici Saše Obradovića imali dan odmora više.

Partizan je gubio i sa 20 razlike u Madridu, da bi u poslednjoj dionici stigao na -4, ali nisu imali snage za preokret na mjestu gdje su prije dvije sezone ostali bez Fajnal-Fora Evrolige. Ipak, tim Željka Obradovića je u toj posljednjoj dionici igrao izuzetno agresivno, da li je to recept za košarkaše Zvezde?

"To je tačno. Čitam da je Obradović rekao idemo na greške Partizana, da mi to ne napravimo. Mnogo teža utakmica očekuje Zvezdu jer je Real za klasu bolji od Baskonije, iako je izgubio od Baskonije u španskom prvenstvu", rekao je Đurović na "Arena sport".

Vlade Đurović
Izvor: arena 1 premium

Potom je dao slikovit opis razlike u kvalitetu između Crvene zvezde i Real Madrida. "Oni koji manje prate košarku, ima tu mnogo žena koje gledaju, spremaju večeru. Svaki igrač Reala bi imao mjesto u prvoj postavi Zvezde, a nijedan igrač Zvezde ne bi mogao da igra u Realu. To tužno zvuči za navijače Zvezde, ali je tako. Mnogo veći budžet, mnogo jači tim. Zvezda ima svoje adute, svoje navijače i dan odmora više, što treba iskoristiti".

Još jednom se osvrnuo na poraz Partizana u Madridu. Đurović očekuje da će se crno-bijeli vratiti na pobednički kolosek protiv Baskonije koja je jedina ekipa koja nema pobjedu u novoj sezoni Evrolige.

"Znam da su mnogo respektovali Obradovića, dobili su lakše nego što su očekivali, jesu uspjeli da naprave dramu u finišu, ali to nije bilo dovoljno. Real je favorit, tamo je Partizan", rekao je iskusni stručnjak.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Vlade Đurović košarka KK Crvena zvezda Evroliga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC