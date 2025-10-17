Oštre riječi Vlade Đurovića: "Niko iz Zvezde ne bi igrao u Realu"!

Vlade Đurović u svom stilu najavio meč Crvene zvezde i Real Madrida.

Izvor: arena 1 premium

Poznati košarkaški trener i analitičar Vlade Đurović imao je zanimljivu najavu utakmice između Crvene zvezde i Real Madrida koja počinje od 19 časova. Crveno-bijeli dočekuju španskog velikana nakon dvije uzastopne pobjede u elitnom takmičenju, dok je Real u prethodnom kolu nadigrao Partizan. Ono što može biti ključni faktor je to što su izabranici Saše Obradovića imali dan odmora više.

Partizan je gubio i sa 20 razlike u Madridu, da bi u poslednjoj dionici stigao na -4, ali nisu imali snage za preokret na mjestu gdje su prije dvije sezone ostali bez Fajnal-Fora Evrolige. Ipak, tim Željka Obradovića je u toj posljednjoj dionici igrao izuzetno agresivno, da li je to recept za košarkaše Zvezde?

"To je tačno. Čitam da je Obradović rekao idemo na greške Partizana, da mi to ne napravimo. Mnogo teža utakmica očekuje Zvezdu jer je Real za klasu bolji od Baskonije, iako je izgubio od Baskonije u španskom prvenstvu", rekao je Đurović na "Arena sport".

Vlade Đurović

Izvor: arena 1 premium

Potom je dao slikovit opis razlike u kvalitetu između Crvene zvezde i Real Madrida. "Oni koji manje prate košarku, ima tu mnogo žena koje gledaju, spremaju večeru. Svaki igrač Reala bi imao mjesto u prvoj postavi Zvezde, a nijedan igrač Zvezde ne bi mogao da igra u Realu. To tužno zvuči za navijače Zvezde, ali je tako. Mnogo veći budžet, mnogo jači tim. Zvezda ima svoje adute, svoje navijače i dan odmora više, što treba iskoristiti".

Još jednom se osvrnuo na poraz Partizana u Madridu. Đurović očekuje da će se crno-bijeli vratiti na pobednički kolosek protiv Baskonije koja je jedina ekipa koja nema pobjedu u novoj sezoni Evrolige.

"Znam da su mnogo respektovali Obradovića, dobili su lakše nego što su očekivali, jesu uspjeli da naprave dramu u finišu, ali to nije bilo dovoljno. Real je favorit, tamo je Partizan", rekao je iskusni stručnjak.