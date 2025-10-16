logo
"Igramo na najtežem terenu": Skariolo dobro poznaje Zvezdu, sprema Real za vatrenu atmosferu u Areni

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Real Madrid gostovaće u Beogradskoj areni u petak, a pred meč u prestonici Srbije obratio se i trener Serđo Skariolo.

Real gostuje Crvenoj zvezdi Izvor: Screenshot/Real Madrid

Crvena zvezda i Real Madrid sastaće se u petom kolu elitnog takmičenja, pošto će beogradski predstavnik u petak od 19 sati dočekati ekipu iz Španije. Pred susret u punoj Beogradskoj areni, trener gostiju Serđo Skariolo istakao je da će meč koji predstoji biti vrlo zahtjevan za obje ekipe, naročito za "kraljevski klub" koji će morati da se nosi sa vatrenom atmosferom u dvorani.

"Idemo na jedan od najtežih terena za igranje zbog pritiska koji je pred nama. Protivnik je takođe u odličnoj formi. Znamo da će biti veoma zahtjevna utakmica", započeo je Skariolo na konferenciji za medije. Obje ekipe u meč ulaze kao pobjednici iz prethodnih mečeva, Zvezda je bila bolja od Žalgirisa, a Real od Partizana, ali na svom terenu.

Poslije pobjede u Madridu, bilo je jasno koliko je ekipi nedostajao Teo Maledon, Francuz će biti spreman i za meč protiv Zvezde, pa će to biti velika pomoć ovom timu. "Vidimo poboljšanja na kolektivnom nivou. Moramo biti u stanju da održimo fokus tokom cijele utakmice. Možda će biti loših trenutaka, ali moramo ograničiti njihovo trajanje."

"Potrebna nam je veća dosljednost, ali to ne znači da protivnik ima trenutke kada je bolji. Jedna utakmica nije ista kao druga. To je nedovršen posao koji se u gostima uvećava pritiskom, suđenjem i protivnikom koji izlazi hrabriji, što stvari čini težim. Ovo je dobra utakmica za poboljšanje u tom pogledu", rekao je Italijan.

Skariolo vidi i prednosti Zvezde: "Pobijedili su u dvije veoma dobre utakmice, protiv Fenerbahčea i protiv lidera Žalgirisa, igrajući veoma dobro, sa velikom čvrstinom, žilavošću i snažnim prisustvom svojih najtalentovanijih i najiskusnijih igrača. Sa novim trenerom Sašom Obradovićem, koristiće drugačije sisteme."

Šta je Edi Tavares rekao?

Jedan od najboljih i svakako najkontaktnijih igrača u dresu Reala je Edi Tavares, centar je pred meč u Beogradu rekao: "U Beogradu nas očekuje veoma teška atmosfera. Moramo da napravimo taj korak koji nam je potreban da bismo pobijedili u gostima. Da bismo to uradili, moramo da odigramo kompletnu utakmicu, od početka do kraja. Pokušaćemo da damo sve od sebe da pobijedimo u gostima, što je važno."

Valter Tavares srušio Partizan
Izvor: MN PRESS

"To je opasna utakmica. Ne znate u šta ćete se upustiti jer će sa novim trenerom imati više energije i želje da dobro igraju. Moramo biti što je moguće fokusiraniji i igrati snažno. Vole da trče, dinamičan su tim sa igračima koji mogu da šutiraju."

Kad je u pitanju cilj Reala, Tavares je bio iskren: "Važno je ostvariti sve pobjede kod kuće kako biste imali predah, a zatim biti u mogućnosti da pobijedite u gostima i ostanete na vrhu tabele", završio je iskusni centar.

KK Real Madrid KK Crvena zvezda Evroliga Serđo Skariolo

