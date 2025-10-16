logo
"Upozorio sam igrače u svlačionici": Skariolo srušio Partizan, ali nije zadovoljan

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Trener Reala iznio prve utiske poslije pobjede protiv Partizana. Imao je šta da zamjeri svojim igračima.

Skariolo o utakmici Real Partizan Izvor: Profimedia/Michele Nucci

Košarkaši Real Madrida savladali su ekipu Partizana rezultatom 93:86 u 4. kolu Evrolige, a završnica je bila i više nego uzbudljiva, pošto je domaćin imao prednost od 17 razlike na kraju treće četvrtine, da bi na kraju morao da strepi za pobjedu. Crno-bijeli su na krilima Džabarija Parkera i Dvejna Vašingtona stigli na -4, ali nisu uspjeli da režiraju veliki preokret. Šta na to kaže Serđo Skariolo?

Trener Reala je iznio utiske odmah poslije meča i otkrio šta je rekao svojim izabranicima na poluvremenu kada su imali veliku prednost 52:33.

"Ova posljednja četiri minuta su bila baš loša! Mislim da imamo dovoljno iskustva da bolje iskontrolišemo utakmicu u tim trenucima. Znamo da ekipa kao što je Partizan sa sjajnim igračima, sistemom i trenerom može da se vrati. To smo očekivali. Pričali smo o tome u svlačinici. Čak smo i kontorlisali meč u trećoj četvrtini, ali onda neki propusti, izgubljene lopte... Mislim da je trebalo bolje da iskontrolišemo utakmicu, imamo dovoljno iskustva", rekao je Skariolo.

Tek je start sezone i ovakvi padovi se dešavaju, čega je svjestan i italijanski stručnjak. Bio je jasan da njegovi izabranici moraju da izvuku pouke.

"Utakmice traju 40 minuta, mi još nemamo konstantnost i izdržljivost da na najvišem nivou igramo svih 40 minuta. To je očigledno i to je tačno. Ali moramo da tokom loših minuta smanjimo štetu. Ne možemo da igramo sve vrijeme isto, ali tokom tih četiri, pet minuta pada moramo budemo bolji".

