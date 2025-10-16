"Upozorio sam igrače u svlačionici": Skariolo srušio Partizan, ali nije zadovoljan

Trener Reala iznio prve utiske poslije pobjede protiv Partizana. Imao je šta da zamjeri svojim igračima.

Izvor: Profimedia/Michele Nucci

Košarkaši Real Madrida savladali su ekipu Partizana rezultatom 93:86 u 4. kolu Evrolige, a završnica je bila i više nego uzbudljiva, pošto je domaćin imao prednost od 17 razlike na kraju treće četvrtine, da bi na kraju morao da strepi za pobjedu. Crno-bijeli su na krilima Džabarija Parkera i Dvejna Vašingtona stigli na -4, ali nisu uspjeli da režiraju veliki preokret. Šta na to kaže Serđo Skariolo?

Trener Reala je iznio utiske odmah poslije meča i otkrio šta je rekao svojim izabranicima na poluvremenu kada su imali veliku prednost 52:33.

"Ova posljednja četiri minuta su bila baš loša! Mislim da imamo dovoljno iskustva da bolje iskontrolišemo utakmicu u tim trenucima. Znamo da ekipa kao što je Partizan sa sjajnim igračima, sistemom i trenerom može da se vrati. To smo očekivali. Pričali smo o tome u svlačinici. Čak smo i kontorlisali meč u trećoj četvrtini, ali onda neki propusti, izgubljene lopte... Mislim da je trebalo bolje da iskontrolišemo utakmicu, imamo dovoljno iskustva", rekao je Skariolo.

Tek je start sezone i ovakvi padovi se dešavaju, čega je svjestan i italijanski stručnjak. Bio je jasan da njegovi izabranici moraju da izvuku pouke.

"Utakmice traju 40 minuta, mi još nemamo konstantnost i izdržljivost da na najvišem nivou igramo svih 40 minuta. To je očigledno i to je tačno. Ali moramo da tokom loših minuta smanjimo štetu. Ne možemo da igramo sve vrijeme isto, ali tokom tih četiri, pet minuta pada moramo budemo bolji".

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!