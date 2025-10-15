logo
Željko Obradović pobjesnio na Miku Murinena

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Željko Obradović se iznervirao zbog poteza Mike Murinena i mladog Finca odmah izveo iz igre u Madridu.

zeljko obradovic pobjesnio zbog mike murinena Izvor: X/Eurohoopsnet/printscreen

Košarkaši Real Madrida rano su stekli ubjedljivu prednost protiv Partizana u četvrtom kolu Evrolige, a Željko Obradović je tu situaciju iskoristio da isproba još neke opcije u svom timu. Rano se na parketu našao finski košarkaš Mika Murinen, posljednje pojačanje crno-bijelih, ali se može reći da on nije opravdao povjerenje.

Murinen je proveo na parketu manje od tri i po minuta, a za to vrijeme imao je samo jedan upućen šut. Pokušao je da postigne trojku, nije uspio u tome, a Željko Obradović ga je ubrzo izveo iz igre. I ne samo to - održao je lekciju mladom košarkašu, nezadovoljan njegovim nastupom na ovom meču. Pogledajte kako je to izgledalo:

Obradović je nekoliko sekundi objavšnjavao Murinenu kakve je greške pravio dok je bio u igri, a Finac se za to vrijeme pozdravljao sa saigračima koji su već sjedili na klupi. Spuštenog pogleda slušao je riječi svog trenera, a i sam je prije nekoliko nedjelja izjavio da su mu za napredovanje u karijeri potrebni strogi treneri koji zahtijevaju disciplinu.

Inače, ovo su bili prvi minut Mike Murinena u Evroligi tokom njegove karijere. Do sada nije nastupao za Partizan u takmičenju najboljih evropskih ekipa, a u ABA ligi odigrao je dva meča. U prvom kolu protiv Krke igrao je 17 minuta, postigao sedam poena i dodao dva skoka i dvije asistencije, a u drugoj rundi protiv Splita za nešto više od 13 minuta ubacio je šest poena uz četiri skoka i dvije asistencije.

Pogledajte

00:49
Ovacije za Željka Obtadovića u Beogradskoj areni
Izvor: Mondo/Tijana Jevtić
Izvor: Mondo/Tijana Jevtić

