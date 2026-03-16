"Ljudi, ovo mora da prestane": Grčka zanijemila zbog riječi Saše Vezenkova

Košarkaš Olimpijakosa Saša Vezenkov apelovao je na mlade i navijače da prestanu sa nasiljem i fer i sportski podržavaju svoje timove.

Izvor: MN PRESS

Nova tragedija je zadesila grčki sport, pošto je u okršaju huligana život izgubio navijač PAOK-a. Pristalice grčkih, srpskih i turskih klubova se smatraju za najvatrenije u evropskoj košarci, a as Olimpijakosa Saša Vezenkov kaže da se ovome mora stati na kraj. Njegovu poruku bi trebalo da poslušaju svi koji misle da su klupska obilježja i navijačka pripadnost svetinja... Ima nešto mnogo važnije...

Jedan od najboljih krilnih centara na svijetu je tokom jednog intervjua uputio osvješćujuće riječi. Kaže da je odgovornost na svim profesionalnim sportistima koji treba da apeluju na navijače da se ovakve tragedije više nikada ne dogode.

"Želio bih da počnem riječima da je ono što se dešava u Grčkoj tužno i verujem da svako od nas, sa pozicije koju zauzimamo, ima odgovornost da se oglasi. Jer dokle će se gubiti nevini životi samo zato što se nekome ne sviđa dres koji druga osoba nosi ili tim za koji navija?", rekao je nekadašnji MVP Evrolige i dodao:

"Onda idemo na stadione i svi kažu 'neka ovo bude posljednji put', svi odajemo počast minutom ćutanja, a onda se to ponovo dešava – zašto? Ovo smo mnogo puta doživjeli posljednjih godina. Majka čeka kod kuće da joj se dijete vrati, a ono se nikada ne vrati. Majka gubi dijete zato što je jednostavno otišlo da to uradi."

Nastavio je sa izlaganjem koje će definitivno u dahu čitati navijači u Grčkoj. "Do kada će biti problem koji dres neko nosi, za koji tim neko navija, gdje neko može da hoda i šta sme da kaže? Živimo u najljepšoj zemlji na svijetu. Svi mi imamo odgovornost, svako sa svoje pozicije, da zaštitimo sport."

Vezenkov apeluje na mlade da krenu putem sporta

“I would like to start by saying that what is happening in Greece is sad, and I believe that each of us, from the position we hold, has a responsibility to speak up. Because how long will innocent lives keep being lost just because someone doesn’t like the jersey…pic.twitter.com/wVD0kbHfE3 — Basketballmaniacs_ (@bballmaniacs_)March 15, 2026

"Sport je za ovu djecu koju vidite ovde. Namijenjen je da ujedini ljude, da napuni stadione i arene kako bismo svi mogli da uživamo. Realnost je da će jedan tim pobijediti, a drugi izgubiti. Jedne godine nekome će stići dobro, sljedeće možda neće. Ne mogu svi pobijediti. Ali pitanje nije pobjeda ili poraz – pitanje je razumijevanje koliko dugo će mladi ljudi nastaviti da gube živote u ime tima koji navijaju".

Imao je i poruku za nadležne organe. "Ne znam ko treba da interveniše. Ne znam šta treba da se uradi. Nisam ja odgovorna osoba. Jednostavno sam osjetio da moram ovo da kažem jer mi zaista igramo košarku za ljude. Želimo ljude u arenama, želimo ih pune - navijače našeg tima i ostalih takođe. Ali to je tužno i nepravedno, i svi treba da razmisle o svojim odgovornostima", kaže bugarski reprezentativac i poentira:

"Koliko još? U 2026. godini smo, a ovo se dešava već 40 godina, prema onome što sam pročitao i što znam. U nekom trenutku, sve ovo mora da prestane. Htio sam to da kažem jer je zaista tužno i nepravedno."