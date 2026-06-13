Selektor Srbije Dušan Alimpijević moći će da računa na još četvoricu igrača u julskom prozoru kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Srbije početkom jula nastavljaju kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo, a selektor Dušan Alimpijević će moći da računa na udarne snage. Odranije poznato da će mu Nikola Jokić i Nikola Jović biti na raspolaganju, a tu će biti još igrača koji su bili dio sastava za prošlogodišnje Evropsko prvenstvo.

Kako prenosi "Mozzartsport", na okupljanju će se pojaviti i Aleksa Avramović, Tristan Vukčević, Ognjen Dobrić i Dejan Davidovac. Kapiten "orlova" Bogdan Bogdanović će takođe biti uz svoje saigrače, ali je izvjesnije da zaigra u avgustovskom prozoru.

Vidi opis Svi hoće da igraju za Srbiju: Dušan Alimpijević na "slatkim mukama", stižu ključna pojačanja Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Pedja Milosavljevic/STARSPORT / Shutterstock Editorial / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Alexey Filippov / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Alexey Filippov / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Vladimir Astapkovich / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 7 7 / 7

Avramović je petak završio sezonu sa Dubaijem koji je osvojio istorijsku titulu u ABA ligi, pa će imati malo predaha do reprezentativnih obaveza. Što se tiče Tristana Vukčevića, on je još u aprilu završio sezonu u NBA ligi i biće i više nego odmoran za nove izazove.

Sezona je nešto kraće trajala i za košarkaše Zvezde, pošto su ispali u polufinalu ABA lige i biće spremni da se nadigravaju sa Bosancima i Švajcarcima protiv koji će "orlovi" biti izraziti favoriti.

Srbija igra protiv Švajcarske 2. jula, dok četiri dana kasnije dočekuje Bosnu i Hercegovinu.