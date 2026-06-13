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Svi hoće da igraju za Srbiju: Dušan Alimpijević na "slatkim mukama", stižu ključna pojačanja

Svi hoće da igraju za Srbiju: Dušan Alimpijević na "slatkim mukama", stižu ključna pojačanja

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Selektor Srbije Dušan Alimpijević moći će da računa na još četvoricu igrača u julskom prozoru kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Dušan Alimpijević Izvor: MN PRESS

Košarkaši Srbije početkom jula nastavljaju kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo, a selektor Dušan Alimpijević će moći da računa na udarne snage. Odranije poznato da će mu Nikola Jokić i Nikola Jović biti na raspolaganju, a tu će biti još igrača koji su bili dio sastava za prošlogodišnje Evropsko prvenstvo.

Kako prenosi "Mozzartsport", na okupljanju će se pojaviti i Aleksa Avramović, Tristan Vukčević, Ognjen Dobrić i Dejan Davidovac. Kapiten "orlova" Bogdan Bogdanović će takođe biti uz svoje saigrače, ali je izvjesnije da zaigra u avgustovskom prozoru.

Avramović je petak završio sezonu sa Dubaijem koji je osvojio istorijsku titulu u ABA ligi, pa će imati malo predaha do reprezentativnih obaveza. Što se tiče Tristana Vukčevića, on je još u aprilu završio sezonu u NBA ligi i biće i više nego odmoran za nove izazove.

Sezona je nešto kraće trajala i za košarkaše Zvezde, pošto su ispali u polufinalu ABA lige i biće spremni da se nadigravaju sa Bosancima i Švajcarcima protiv koji će "orlovi" biti izraziti favoriti.

Srbija igra protiv Švajcarske 2. jula, dok četiri dana kasnije dočekuje Bosnu i Hercegovinu.

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Tagovi

orlovi kvalifikacije Mundobasket 2027

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