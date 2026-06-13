Svi hoće da igraju za Srbiju: Dušan Alimpijević na "slatkim mukama", stižu ključna pojačanja

Selektor Srbije Dušan Alimpijević moći će da računa na još četvoricu igrača u julskom prozoru kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.
Košarkaši Srbije početkom jula nastavljaju kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo, a selektor Dušan Alimpijević će moći da računa na udarne snage. Odranije poznato da će mu Nikola Jokić i Nikola Jović biti na raspolaganju, a tu će biti još igrača koji su bili dio sastava za prošlogodišnje Evropsko prvenstvo.
Kako prenosi "Mozzartsport", na okupljanju će se pojaviti i Aleksa Avramović, Tristan Vukčević, Ognjen Dobrić i Dejan Davidovac. Kapiten "orlova" Bogdan Bogdanović će takođe biti uz svoje saigrače, ali je izvjesnije da zaigra u avgustovskom prozoru.
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Avramović je petak završio sezonu sa Dubaijem koji je osvojio istorijsku titulu u ABA ligi, pa će imati malo predaha do reprezentativnih obaveza. Što se tiče Tristana Vukčevića, on je još u aprilu završio sezonu u NBA ligi i biće i više nego odmoran za nove izazove.
Sezona je nešto kraće trajala i za košarkaše Zvezde, pošto su ispali u polufinalu ABA lige i biće spremni da se nadigravaju sa Bosancima i Švajcarcima protiv koji će "orlovi" biti izraziti favoriti.
Srbija igra protiv Švajcarske 2. jula, dok četiri dana kasnije dočekuje Bosnu i Hercegovinu.