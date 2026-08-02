Novak Đoković je na društvenim mrežama objavio fotografiju Svetog Ilije Gromovnika i poslao poruku svim pravoslavcima.

Izvor: Amazon Prime Video

Novak Đoković se oglasio na društvenim mrežama i potvrdio još jednom da mu je stalo do praznika i pravoslavnih običaja. Javio se baš danas, jer se danas obilježava dan Svetog proroka Ilije - Ilindan.

Podijelio je objavu na kojoj se vidi objava za Svetog Iliju i detalji o današnjem svetom danu. Nije dodavao nikakve opise na sve to, sve je bilo jasno.

Izvor: Printscreen/Instagram/Djokernole

Prema predanju, Sveti Ilija je bio među prorocima koji su se na Tavoru poklonili Isusu Hristu na dan Preobraženja Gospodnjeg, kada se javio svojim učenicima sa poukama nove vjere, pa se zato lik Svetog Ilije slika na preobraženskim prazničnim ikonama. Sveti Ilija Gromovnik, kako ga još zovu u narodu, pada u najsušnije i najtoplije doba godine, a običaj je da se na njegov praznik ne radi u polju, da se ne bi navukao gnijev svetitelja.

Prema narodnom vjerovanju, Sveti Ilija se vozi u vatrenim kočijama koja vuku četiri konja iz čijih nozdrava izbija plamen, a kretanje kočija po nebu i oblacima stvara grmljavinu. Na dan kad se slavi Sveti Ilija, u dosta gradova i sela organizuju se vašari, a on spada u najpoštovanije svetitelje među Srbima.

Gdje je Novak sada?

Vidi opis Novak Đoković se iz Crne Gore oglasio zbog pravoslavnog praznika - Ilindana Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Ustupljene fotografije Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MONDO/privatna arhiva Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MONDO/privatna arhiva Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MONDO/privatna arhiva Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MONDO/privatna arhiva Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MONDO/privatna arhiva Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MONDO/privatna arhiva Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MONDO/privatna arhiva Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MONDO/privatna arhiva Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MONDO/privatna arhiva Br. slika: 10 10 / 10

Đoković je trenutno u Crnoj Gori gdje odmara i "puni baterije" za nastavak sezone. Prijavljen je da igra na turniru u Sinsinatiju koji će mu biti posljednja provjera za US open.

Novak će pokušati da nastavi sa dobrim rezultatima na grend slemovima i u Njujorku, a još uvijek nije poznato kakav je plan za turnire poslije posljednjeg grend slema u sezoni.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 01:34 Novak Ðoković i Janik Siner pozdrav na mreži Izvor: Arena tenis Izvor: Arena tenis

(MONDO)