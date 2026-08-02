Crnogorski fudbal dotakao dno: Društvo im pravo samo dvije zemlje Evrope

Crnogorski fudbalski klubovi nikada u istoriji nisu došli do grupne faze nekog od UEFA takmičenja i po tome su u društvu Andore i San Marina

Izvor: Yulian Todorov / imago sportfotodienst / Profimedia

Crnogorski fudbal je pao na samo dno. Zabrinjavajući podaci su objavljeni o fudbalu u komšiluku. Prema informacijama koje su se pojavile samo tri države nikada nisu imale nijedan klub u grupnoj fazi nekog UEFA takmičenja.

Crna Gora je jedna od tih zemalja. Ko su ostale dvije? Samo Andora i San Marino. Zaista zabrinjavajuće vijesti za fudbal u Crnoj Gori. Posebno ako se uzme u obzir broj takmičenja, prohodnost i sve veće šanse koje ekipe imaju baš zbog toga.

Najbliža u tome bila je Zeta u sezoni 2012/13 kada je došla do plej-ofa i tamo izgubila od PSV Ajndhovena. Šansu su imali i podgorička Budućnost, Sutjeska i drugi klubovi, ali se nisu probili. Uspijevali su da dobijaju pojedine rivale u kvalifikacijama, ali ne da dođu do samog kraja.

❌ UEFA members that have never had a club in league/group stage of UEFA competitions:



Montenegro

Andorra

San Marinopic.twitter.com/5PLjpQmTrC — Football Meets Data (@fmeetsdata)August 1, 2026

To se nije poboljšalo ni kada je uvedena Liga konferencija koja je otvorila još više šansi za igranje nekog evropskog takmičenja...

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(MONDO)