Savićević o "zmajevima": Opravdali su očekivanja, navijam da prođu dalje!

Legendardni Dejan Savićević prokomentarisao nastup reprezentacije BIH na Svjetskom prvenstvu.

Izvor: Facebook/Vico Zeljković

Iako se Crna Gora nije plasirala na Svjetsko prvenstvo, predsjednik tamošnjeg fudbalskog saveza, legendarni Dejan Savićević u Majamiju prati utakmice Mundijala, i to u društvu najvećih svjetskih zvijezda.

Tokom prenosa utakmice Škotska – Brazil vidjeli smo ga na tribinama u društvu Ronalda, Kake, Bebeta, Stoičkova, Kafua, Vengera...

"Dobro, ja imam tu privilegiju s obzirom na to da sam član Savjeta FIFA. To je neka fudbalska vlada svijeta u koju sam izabran ispred UEFA, pa imam takve mogućnosti da pratim Svjetsko prvenstvo. Bio sam i u Kataru na prošlom Mundijalu tri sedmice. Tada sam odgledao baš dosta utakmica jer je sve bilo blizu. Gledali smo i po dvije dnevno i stvarno sam uživao. Ovdje je drugačije… Tri države, tri vremenske zone, velika udaljenost… Tako da sam ja izabrao Majami da odgledam tri utakmice. Gledao sam Urugvaj – Kabo Verde, pa Brazil – Škotska i gledaću Kolumbijce i Portugalce", rekao je Dejan Savićević.

U razgovoru za Mozzart sport osvrnuo se i na nastup „zmajeva“.

"Bosna i Hercegovina je opravdala očekivanja i zadovoljila plasmanom u nokaut fazu. Sada će joj biti teško, jer idu na domaćina, Amerikance. Nisam ih gledao, ali sam čuo od svih da igraju dobro. Navijam za BiH i nadam se da mogu da prođu“, rekao je Savićević i dodao:

"Hrvate sam gledao cijelu utakmicu protiv Engleza i drugo poluvrijeme protiv Paname kad su dali gol i pobijedili. Mogli su odmah poslije tog gola da zatvore utakmicu, ali su promašili i mnogo patili do kraja. Nadam se da će pobijediti u ovom trećem kolu ili da će minimum odigrati neriješeno i proći dalje. Imaju taj turnirski mentalitet. Malo su u padu, ali održavaju se. Ne sumnjam da će proći grupu”.

Najveći utisak na prvenstvu po njegovom mišljenju ostavila je Francuska.

"Francuzi, sigurno. Makar ovo što sam ja gledao od favorita. Imaju strašnu ekipu. U napadu makar petoricu igrača da ne znaš kojeg pre da staviš da igra. Ovi klinci Due i Barkola su strašni, pa Embape, Olise, Dembele… Pazi, to je stvarno muka za selektora. Da nađeš način da sve zadovoljiš, a svi su sjajni igrači. Atomska navala! Ono što smo ispričali za Italiju, pa i Brazil o kvalitetu igrača… Francuska nema taj problem. Imaju kvaliteta toliko da na Mundijal pošalju dvije reprezentacije i obje bi se borile za plasman u polufinale. Pogode se tako generacije nekim zemljama…”

Savićević je uživo gledao Brazil, a za njega kaže da je to najlošiji Brazil koji je ikada gledao.

„Gledao sam ih i na televiziji prije ovoga. I moram da kažem da su me neprijatno iznenadili u onoj prvoj utakmici gdje je Maroko dominirao. Poslije toga, Škotska im je poklonila gol i utakmica je brzo bila rešena. Mislim da je ovo najslabiji Brazil koji sam ikada gledao… Imaju samo jednog igrača, a to je ovaj Vinisijus koji je odličan. Naravno, on ne može da se poredi ni sa igračima poput Kake, a da ne pričamo o Ronaldinju, Nejmaru ili Ronaldu i tako dalje…”

"Brazil je nekada imao plejadu velikih igrača i evidentno je da je u krizi. Sada im je još povrijeđen i Rafinja. Ovde sam od njihovih ljudi čuo da ga neće biti dvije sedmice i pitanje je kakav će i koliko upotrebljiv biti poslije toga. Ukoliko im se ne vrati ovaj Nejmar… Probao je sada 15-ak minuta i za to malo vremena se nije moglo vidjeti ništa. U velikom su problemu, postali su tvrda ekipa sa samo jednim igračem koji može nešto da napravi naprijed. Odbrana je dobra, svaka čast Danilu i Markinjosu, ali vezni red… Kazemiro mi je nešto otežao. Gledaj, mogu oni da prođu na 0:0, na 1:0, ali da nešto dominiraju, kao što dominira Francuska, teško”, ocijenio je Savićević.