Slom živaca Marsela Bijelse pred kamerama: "Ništa neće ostati za mnom, po tome će me pamtiti"

Selektor Urugvaja Marselo Bijelsa se potpuno slomio poslije eliminacije sa Svjetskog prvenstva i debakla svog tima u grupnoj fazi

Izvor: ESPN/Screenshot

Argentinski trener Marselo Bijelsa (70) bijesno je reagovao poslije još jednog bolnog poraza, protiv Španije, i u cjelini skandaloznog nastupa svog tima na Svjetskom prvenstvu. "Hajde, odmah", vikao je ka koordinatoru za realizaciju TV prenosa, bez ikakvog strpljenja i razumijevanja za svoje i tuđe obaveze na Svjetskom prvenstvu.

Slavni trener velike reputacije potpuno je podbacio sa svojim timom na Mundijalu. Urugvajci su pravili nevjerovatne kikseve u remijima protiv autsajdera, najpre Saudijske Arabije (1:1), a onda i protiv Zelenortskih Ostrva (2:2). U noći za nama teška situacija je kulminirala teško objašnjivim nastupom protiv Španije. Ne zbog rezultata, nego zbog situacija na terenu i van njega.

Golman Fernando Muslera (40) Bijelsin prvi izbor na Mundijalu, ponovo je napravio ogroman kiks i toliko izgubio vjeru u sebe da je već na poluvremenu tražio da bude zamijenjen. Sigurno najteži trenutak njegove karijere, tokom koje je čak 14 godina branio za Galatasaraj, a još od 2009. brani za Urugvaj.

Bijelsa ponizio kapitena Urugvaja Valverdea

Selektor Bijelsa je uslišio tu želju golmana i izveo ga iz igre, a onda je pri rezultatu 0:1 napravio i potpuno iznenađenje, jer je već u 56. mnutu izveo iz igre najveću zvijezdu ekipe Federika Valverdea, asa Real Madrida. Ni to nije upalilo, kao ni bilo šta što je Bijelsa smislio i pokušao prije i tokom Svjetskog prvenstva.

"Nisam mogao da iskoristim sav potencijal igrača Urugvaja. Zamjenom Valverdea pokušao sam da pojačam napad", objasnio je Bijelsa poslije meča.

"Ništa nisam ostavio za sobom Urugvaju"

Marselo "El Loko" Bijelsa je selektor Urugvaja od 2023. godine i pod njegovim vođstvom Urugvajci su prvi put od 2002. odigrali grupnu fazu SP bez ijedne pobjede.

"To što sam dao urugvajskom fudbalu je ništa, jer je bilo kakav doprinos trenera beskoristan ako na kraju nema pozitivnog ishoda. Ako me pitate kako će me zapamtiti, reći ću vam da će me pamtiti kao nekoga ko nije ostavio ništa za sobom", rekao je Bijelsa.

Komentarišući meč protiv Španije (0:1), rekao je da je remi bio pravedan ishod, ali da nastup nije bio problem, već konačan epilog - debakl.

"Meč je bio ravnopravan. Zaslužili smo remi. Trebalo je da odigrano neriješeno. Nije bio problem to kako smo odigrali"

Zelenortska Ostrva obrukala Bijelsin tim

Urugvajci su završili učešće na Svjetskom prvenstvu sa učinkom od dva remija i porazom, a to je iskoristilo najprijatnije iznenađenje turnira - Zelenortska Ostrva. Debitant na Mundijalu i zemlja od 525.000 stanovnika najmanja je ikad koja je prošla u nokaut fazu na Svjetskog prvenstva.

Na veliku žalost Urugvajaca, to ide i na račun Bijelse i ekipe.