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Urugvaj se opet brukao i ispao sa SP: Raspad Bijelsinog sistema i poraz od Španije za kraj

Urugvaj se opet brukao i ispao sa SP: Raspad Bijelsinog sistema i poraz od Španije za kraj

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Urugvaj je najveće razočaranje Svjetskog prvenstva 2026.

Urugvaj izgubio od Španije i nije prošao grupu Izvor: Nayra Halm / Zuma Press / Profimedia

Reprezentaciija Španje pobijedila je Urugvaj 1:0, ušla u sljedeću fazu kao prvoplasirana sa sedam bodova i ispratlia Južnoamerikance sa Svjetskog prvenstva. U vjerovatno najlošijoj grupi Mundijala, u drugom meču nije bilo golova između Zelenortskih Ostrva i Saudijske Arabije u Hjustonu (0:0), pa su Zelenortska Ostrva tako ispisala istoriju iprošla bez pobjede, kao drugoplasirana.

Iako su mnogi očekivali da će Urugvajci biti ti koji će "izaći" iz grupe, to se nije dogodilo. Ekipa Marsela Bijelse potpuno se obrukala, a pre svih njen selektor i golman Fernando Muslera, koji je poklanjao golove na Svjetskom prvenstvu i kiksevima lišio tim šanse za plasman.

Muslera je tako loše igrao da je tražio da bude zamijenjen u poluvremenu, što mu je selektor Bijelsa i učinio, a onda iznenadio sve kada je izveo i najveću zvijezdu ekipe, vezistu Reala Federika Valverdea.

Španci će na početku druge faze igrati protiv drugoplasiranog tima iz Grupe J, a odluka o njemu pašće u nedjelju u zoru na utakmci Austrije i Alžira.

Ovog puta, u noći između petka i subote bivši golman Galatasaraja je pogrešno reagovao na skakutavu loptu koja je išla ka njemu i odlučio da je uhvati. Nije mu uspelo, kao što mu je malo toga uspjelo i do ovog meča na Mundijalu.

Pogledajte kako ga je savladao Aleks Baena u 42. minutu.

Kiks Fernanda Muslere na Urugvaj Španija
Izvor: YouTube/TV Arena sport

Isti igrač imao je šansu da donese Špancima ubedljivije vođstvo u 86. minutu, ali je u situaciji "jedan na jedan" promašio i pogodio gornji dio prečke, od kojeg se lopta odbila u gol-aut.

Španci se nisu previše štedjeli, pa je napadački tandem Lamin Jamal - Mikel Ojarzabal igrao sve do 76. minuta, kapiten Rodri nastupao je čitav meč, Pedri je igrao sat vremena... Selektor Luis De La Fuente htio je da sačuva igrače u ritmu i da spriječi bilo kakvo neprijatno iznenađenje.



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Urugvaj Mundijal 2026

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